المغردون العرب يتفاعلون مع هجوم الأهواز بإيران

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام المغردين العرب: هجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز الإيرانية، وسعوديون يطالبون بمقاطعة مطعم بيتزا بعد نشره إعلانا تظهر فيه نساء غير محجبات.

هجوم الأهواز

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نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز جنوبي إيران، الذي استهدف عرضا عسكريا ونفذه مسلحون يرتدون ملابس عسكرية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لقطات من الهجوم، وصور لضحايا الهجوم من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وظهر اسم مدينة الأهواز في نحو الفين ونصف تغريدة على مدار الست ساعات الماضية لكتابة هذا التقرير.

بينما ظهر اسم إيران في نحو ستة آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

#مقاطعه_مايسترو_بيتزا

مصدر الصورة Twitter Image caption لقطة من الإعلان الذي أثار الجدل

وننتقل إلى السعودية حيث ظهر هاشتاغ حمل عنوان #مقاطعه_مايسترو_بيتزا في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح السبت.

ويأتي الهاشتاغ ردا على إعلان نشرته شركة مايسترو بيتزا في اليوم الوطني السعودي. وفي الإعلان يظهر عدد من النساء وهن يغنين أغنية وطنية.

ورأى عددا من المستخدمين أن الإعلان غير لائق نظرا لعدم تحجب بعض من النساء الظاهرات في الإعلان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Jo0oly7 #مقاطعه_مايسترو_بيتزا

ما يمثل السعوديات!!!

شفنا كثير بنات سعوديات و انتم عارفين و من " قبائل معروفة " بهالشكل و أردى😒

يمكن حسنة اللي بالاعلان انهم مقفلين عباياتهم لكن بناتنا تطلع فاتحة العباية و تحت ملابس تفضح😷

لا تدعون المثالية عشان قطع الرزق بس✋🏻 pic.twitter.com/un48bx6Wuo — نجلاء🇸🇦 (@Jo0oly7) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amal_rs800 #مقاطعه_مايسترو_بيتزا المشكله مو في لبس البياض ابدا المشكله ابتذال النساء وقاعده تغني عشان دعاية بيتزا بكره يطلعون يرقصون في دعايه ثانيه ....عيب احنا مجتمع له دينه وعاداته والمراءه عندنا لها قيمه وكرامه مش سلعه رخيصه — امل السبيعي (@amal_rs800) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

بينما تعجب آخرون ممن طالبوا بمقاطعة المطعم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @angeloflightt #مقاطعه_مايسترو_بيتزا

تخيل أقاطع مطعم ناجح واطالب باغلاقه بس عشان دعايه وطنيه جميله وعاديه ومافيها شيء؟ قسم بالله اني ماشفت ناس جاهله للدرجة ذي، العالم الحين وصلت القمر وصنعت صواريخ ومراكب وغواصات وانتو تطالبون بمقاطعة مطعم عشان اعلان فيه بنات مدري فيكم فوبيا من البنات ولا ايش — B (@angeloflightt) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #مقاطعه_مايسترو_بيتزا أكثر من ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.