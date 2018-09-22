المغردون العرب يتفاعلون مع هجوم الأهواز بإيران
قضايا اليوم التي حازت على اهتمام المغردين العرب: هجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز الإيرانية، وسعوديون يطالبون بمقاطعة مطعم بيتزا بعد نشره إعلانا تظهر فيه نساء غير محجبات.
هجوم الأهواز
نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز جنوبي إيران، الذي استهدف عرضا عسكريا ونفذه مسلحون يرتدون ملابس عسكرية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لقطات من الهجوم، وصور لضحايا الهجوم من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وظهر اسم مدينة الأهواز في نحو الفين ونصف تغريدة على مدار الست ساعات الماضية لكتابة هذا التقرير.
بينما ظهر اسم إيران في نحو ستة آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
#مقاطعه_مايسترو_بيتزا
وننتقل إلى السعودية حيث ظهر هاشتاغ حمل عنوان #مقاطعه_مايسترو_بيتزا في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح السبت.
ويأتي الهاشتاغ ردا على إعلان نشرته شركة مايسترو بيتزا في اليوم الوطني السعودي. وفي الإعلان يظهر عدد من النساء وهن يغنين أغنية وطنية.
ورأى عددا من المستخدمين أن الإعلان غير لائق نظرا لعدم تحجب بعض من النساء الظاهرات في الإعلان.
بينما تعجب آخرون ممن طالبوا بمقاطعة المطعم.
وورد على هاشتاغ #مقاطعه_مايسترو_بيتزا أكثر من ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.