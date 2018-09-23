مغردون: مرحبا بعودتك #محمد_صلاح

قضايا اليوم: المغردون العرب يتابعون مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وخاصة مباراة ليفربول التي شهدت هدفا من النجم المصري محمد صلاح، ولبنانيون يدعمون إيران بعد هجوم الأهواز، وسعوديون يحيون عيدهم الوطني.

"مرحبا بعودتك صلاح"

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نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز السبت، وخاصة مباراة فريق ليفربول الذي يلعب فيه النجم المصري محمد صلاح.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق ساوثهامبتون، سجل أخرها محمد صلاح.

وبتلك النتيجة يتصدر ليفربول قائمة الدوري الانجليزي.

وهنأ المستخدمون صلاح على عودته إلى التهديف مرة أخرى، بعدما فشل في إحراز أي أهداف في أخر ثلاثة مباريات لليفربول في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا فيما وصفه محبو صلاح بأنها أزمة عدم تهديف كان يمر بها.

كما انتشر بشكل واسع مقطع فيديو صوره أحد مشجعي ليفربول في ملعب المباراة بعد انتهائها، ويظهر في الفيديو صلاح وهو يهدي ابن المشجع قميص ناديه قبل أن يذرف الطفل دموع الفرح.

وتداول المغردون المقطع أكثر من أربعة آلاف مرة وسجل إعجابه به أكثر من 11 ألف مستخدم منذ نشره مساء السبت.

#سلام_لايران_من_لبنان

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلنت كل من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهما عن الهجوم.

وننتقل إلى لبنان حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #سلام_لايران_من_لبنان ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأحد.

وعبر الهاشتاغ سجل مغردون لبنانيون عن دعمهم لإيران بعد هجوم الأهواز أمس السبت والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وورد على الهاشتاغ قرابة ثلاثة آلاف تغريدة.

واتهم مغردون لبنانيون جهات خليجية بالوقوف وراء الهجوم.

#88_عاما_من_العطاء

وننتقل إلى السعودية حيث يحيى المغردون اليوم الوطني السعودي بعدد من الهاشتاغات بالعربية والانجليزية كان أكثرها انتشارا هاشتاغ حمل عنوان #88_عاما_من_العطاء

وورد على الهاشتاغ أكثر 28 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.