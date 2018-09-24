قضايا متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب، أهمها، "عرض" جنين للبيع في مصر وحفل يثير الجدل في الأردن، حملة لإنقاذ أطفال أسلم اليمنية من الجوع، و أمطار طوفانية تجتاح مدنا تونسية.

أم تعرض جنينها للبيع على فيسبوك

تفاجأ مصريون بسيدة تعرض جنينها للبيع على صفحة على فيسبوك.

و تضمن الإعلان، الذي وضعته السيدة على صحفة "طفل للتبني"، التالي "لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط".

و يبدو أن بعض مرتادي فيسبوك تواصلوا مع صاحبة الإعلان التي عرضت عليهم "مبلغ 20 ألف جنيه " مقابل تسليهم الطفل .

وبحسب صحف مصرية، فقد تمكنت مباحث الإنترنت من التوصل لصاحبة الإعلان وإيقاف زوجها الذي اعترف بصحة الإعلان وبرر قيامه وزوجته بعرض طفلهما للبيع بحاجتهما للمال.

وقد ذكر المجلس القومي للطفولة والأمومة أن واقعة عرض زوجين مصريين لطفلهما للبيع تعد القضية الثانية لبيع أطفال عبر "الإنترنت".

ورغم أن الإعلان قديم، إلا أنه أثار الجدل أخيرا ، إذ طالب مدونون بإنزال أقصى العقوبات على الزوجين و تفعيل القوانين لحماية الأطفال من الاستغلال.

حفل "قلق" يثير جدلا بالأردن

أثار حفل "قلق" الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، موجة غضب عارم داخل المجتمع الأردني.

وأظهرت فيديوهات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان بدوا في حالة سكر وهم يتحرشون بفتيات كن يرقصن بطريقة وصفها البعض بـ "المخلة".

وتناول رواد موقع يوتيوب الحفل بطريقة نقدية ساخرة. كما تم رفع مشاهد من الحفل عشرات المرات على الموقع.

وأطلق مغردون عدة هاشتاغات استنكروا خلالها فكرة الحفل، إذ اعتبروه مخالفة للعادات والتقاليد الأردنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن "مطعما بالعاصمة عمان تقدم بطلب إقامة مهرجان عائلي وبدون تقديم أية مشروبات كحولية، إلا أنه خالف اللوائح لقيامه بتنظيم حفل تخللته فقرات تتنافى مع مضمون الطلب ".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بترا بأن الوزارة السياحية أغلقت المطعم.

#اغيثوا_اهالي_اسلم

مصدر الصورة ESSA AHMED

سلط نشطاء يمنيون الضوء على معاناة أهالي بلدة أسلم، الواقعة في محافظة حجة، عبر تدشين هاشتاغ #اغيثوا_اهالي_اسلم.

و أشار المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى أن أكثر من 200 أسرة في البلدة تعاني من سوء تغذية حاد وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

كما نشر الناشطون صورا قالوا إنها لأطفال من البلدة وهم يقتاتون على أوراق الشجر المغلية لعلها تسد جوعهم الذي أنهك أجسادهم الهزيلة.

وعلق أحدهم قائلا "منطقة اسلم نموذج مصغر للمجاعة والفقر التي تمر بها البلاد في ظل حرب عمياء تقودها جماعة متطرفة وأطراف متخاذلة ! ..#اغيثوا_اهالي_اسلم."

وغرد أحمد الفتاحي قائلا "رؤيتهم يأكلون أوراق الشجر قبل أيام جعلني أقبل " العدس الأخضر" في وجبتي الصباح والعشاء، العدس الذي إلى وقت قصير كنت أجبر أمي على عدم طبخه مفضلا شراء علبة فاصوليا يتجاوز سعرها 250 ريالا! ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @d8uuq #اغيثوا_اهالي_اسلم

بسبب غلا المعيشه وازدحام النازحين من المناطق المجاوره اصبحت اسلم مخيم لنازحين من كل المناطق وازداد الفقر والمجاعه والبطاله وتدهور الاوضاع الصحيه والمعيشيه وتقائص المسؤلين فماشاهدتموه الا القليل من الواقع — خليل الاسلمي (@d8uuq) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

أمطار طوفانية تجتاح مدنا تونسية

تحولت ولاية نابل التونسية الساحلية إلى منطقة معزولة بعدما اجتاحت الأمطار الطوفانية شوارع ومنازل وفنادق في الولاية.

مصدر الصورة FETHI BELAID

احتل الحدث صدارة الأخبار في تونس عبر هاشتاغ حمل اسم الولاية إضافة لهاشتاغ #نابل_تستغيث

وتداول مدونون فيديوهات للأمطار التي غمرت الولاية وأودت بحياة 4 أشخاص.

وقد أبرزت بعض المقاطع مدى تكاتف أهالي المدينة وتعاونهم على إنقاذ العالقين.

وأجمع المدونون على وصف ما حدث بالكارثة وأنحوا باللائمة على البنية التحتية المهترئة.

في حين تعامل آخرون مع الأحداث بطرافة.

وتشهد تونس منذ عدة أسابيع سقوط كميات غزيرة من الأمطار التي تجاوزت حاجز 250 مليلترا في بعض المناطق.