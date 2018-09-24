استطاع اليوتيوبر الجزائري المعروف باسم ريفكا حشد جماهير غفيرة بعد أن لبى نحو 10 آلاف شخص دعوته لحضور عيد ميلاده في أهم ساحة تجمع في العاصمة الجزائرية.

فاجأت صورة الجماهير الغفيرة الجزائريين، فناقشوا دور التكنولوجيا الحديثة وأثر المشاهير الإلكترونيين في الحياة العامة.

فالبعض رأى في الحادثة فرصة لإعادة النظر في أساليب ترويج الأحزاب السياسية في الجزائر لبرامجها والتي باتت اليوم بحسب البعض تشكل مصدر نفور للشباب.

من جهة أخرى، رأى البعض أن الحادثة كشفت عن قلة وعي الشباب، وحذروا من خطورة مواقع التواصل التي ستنتج برأيهم "جيلا فاشلا" يصعب عليه التأقلم مع واقعه في المستقبل عندما يخرج من قوقعته الإلكترونية.