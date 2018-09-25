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تفاعل مغردون في مصر مع إعلان رئيس الهيئة الرياضية في السعودية تركي آل الشيخ نيته الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز.

وقال آل الشيخ في منشور له على فيسبوك: "أفكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر ... هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع!"

وكان الإعلامي في قناة "بيراميدز"، مدحت شلبي قد ذكر أن آل الشيخ قرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وأضاف: "سيتم توفير عقود خارجية للاعبي نادي بيراميدز".

حرب تغريدات على تويتر

وقد تصدر اسم تركي آل الشيخ الكلمات الأكثر بحثا على غوغل وتويتر في مصر.

وتباينت الآراء حول إعلان آل الشيخ، بين مرحب بنهاية تدخل المال الخليجي في الرياضة المصرية وآخر مشيد بمساهماته في عالم كرة القدم المصرية معتبرا انسحابه خسارة للكرة المصرية.

بالتوازي تدور حرب تغريدات عبر هاشتاغ #الا_تركي_ال_الشيخ بين المؤيدين والمعارضين لآل الشيخ في مصر والسعودية.

ويرد مغردون سعوديون عبر هذا الهاشتاغ على هتافات وجهتها جماهير النادي الأهلي ضد آل الشيخ، خلال مباراة.

ومن بين الهتافات التي رددها جمهور الأهلي: "سوبر إيه يا عم.. كأس أفريقيا أهم" وذلك في إشارة إلى أزمة مباراة السوبر المصري السعودي.

واندلعت أزمة السوبر المصري السعودي بعد بيان أصدره النادي الأهلي وتسبب في غضب الجانب السعودي الذي قرر إلغاء مباراة الأهلي المصري أمام الهلال السعودي، واستبداله بالزمالك.

ويعد آل الشيخ أحد أهم مستثمري نادي بيراميدز، بعدما اشترى نادي "الأسيوطي" وحول اسمه إلى نادي الأهرام.

ويضم النادي الجديد لاعبين مصريين وأجانب على أعلى مستوى.

وسبق أن شغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يتركه لأسباب غير واضحة.