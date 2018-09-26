اغتيال سعاد العلي يثير غضب العراقيين، وهل اعتذرت ألمانيا للسعودية؟

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل العرب: غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العرب بعد مقتل الناشطة العراقية سعاد العالي في البصرة، والسعوديون يتداولون هاشتاغ #المانيا_تتاسف_للسعوديه بعد تصريحات من وزير الخارجية الالماني، والمصريون ينعون جلال أمين ويسخرون من تركي آل شيخ.

مقتل سعاد العلي

مصدر الصورة Youtube Image caption سعاد العلي بإحدى المظاهرات التي خرجت بالبصرة

نبدأ اليوم تقريرنا من العراق حيث يستمر الاهتمام بحادثة مقتل ناشطة حقوق الانسان سعاد العلي بعدما أطلق عليها الرصاص مسلح في منطقة العباسية بمدينة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق النار على سعاد سجلته إحدى كاميرات المراقبة.

ويظهر المسلح في الفيديو هو يطلق النار على سعاد اثناء ركوبها سيارتها. ونعتذر عن عرض الفيديو نظرا لأحتوائه على مشاهد مؤلمة.

واثار الحادث ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Linamousawy1 في الوقت الذي ندعم فيه اول امرأة تترشح لرئاسة الجمهورية،يتم اغتيال الناشطة د.سعاد العلي في البصرة هذا اليوم وفي وضح النهار،المرأة في العراق تُحارب في الشارع،في الجامعة، في العمل السياسي،وكذلك في نشاطها ضد الظلم و الفساد،نحن نشهد حربين/حرب العراق ضد الارهاب،وحرب النساء ضد الطغيان. — Lina musawi (@Linamousawy1) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @90kIQ أول زهرة بصريه ترتقي تل الورد اغتيال عضو منظمة الود لحقوق الإنسان الدكتورة "سعاد العلي" في البصرة قرب مطعم الحسون بمنطقة العباسية قبل قليل .

مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا عصر اليوم pic.twitter.com/Y5DwNb8xyS — 🔘 جمهورية المگاريد (@90kIQ) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

واتهم مستخدمون جهات معينة بالوقوف وراء مقتل العلي، بينما ظهرت رواية اخرى أن طليق العلي هو من يقف وراء مقتلها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kh3kk4 الاحزاب النفعية في #العراق التي لاتقبل أن تخرج من السلطة حتى لو كلفهم ذلك دم عبيط.. يستأجرون القتلة ويلاحقون المتظاهرين في #البصره ليقتصوا منهم . واليوم كانت الناشطة سعاد العلي التي أسست منظمة الود لحقوق الإنسان وظهر لها فديو مع المتظاهرين اول ضحية لمسدسات الكواتم . pic.twitter.com/iNIPCI6VP2 — خليل الرفاعي (@kh3kk4) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

#المانيا_تتاسف_للسعوديه

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الخارجية السعودي عادل جبير

وننتقل إلى السعودية حيث تداول المستخدمون هاشتاغ حمل عنوان #المانيا_تتاسف_للسعوديه الذي ظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويشير الهاشتاغ إلى تصريحات لوزير الخارجية الألماني الحالي قالها اثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب نظيره السعودي عادل جبير تحدث فيها عن فتح صفحة جديدة مع المملكة السعودية وذلك بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين حدث في نهايات العام الماضي.

وكان الخلاف قد وقع بين البلدين بعد تصريحات من وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار جابرييل وصف فيها الحرب على اليمن بالمغامرة، وهو ما أثار استياء المسؤولين في الرياض.

وأشاد المستخدمون السعوديون بما ورد بين الوزيرين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD إنتصار للسياسة الخارجية السعودية،

رفض الإبتزاز السياسي الرخيص عوضاً عن مسايرته والخضوع له هو أفضل ما يمكن فعله للتصدي له ..

السعودية تعيش أحد أفضل الفترات عبر تاريخها .. #المانيا_تتاسف_للسعودية — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

الجمعية العامة للأمم المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية للجمعية العامة للأمم المتحدة

ومازلنا بنيويورك الأمريكية حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتفاعلت حسابات الدول العربية التي شاركت في جلسة الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور لزعماء تلك الدول.

كما نشر المستخدمون مقتطفات من خطابات هؤلاء الزعماء العرب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MfaEgypt خطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بما حواه من مبادئ وقضايا ذات أولوية للعمل الدولى، أبلغ تعبير عن ارتباط مصر العضوى بقضايا أمتها العربية والإفريقية والدول النامية.... مصر اليوم لم تتحدث عن نفسها فحسب.... وإنما تحدثت نيابة عن ملايين الشعوب pic.twitter.com/i2j8fQOjBy — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash مستمعا الى كلمة الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن الشقيق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت العقل والحكمة والإعتدال. pic.twitter.com/hjShhIByQa — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ANK_AlThani خطاب سيدي سمو الأمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ ٧٣ تناول ثوابت السياسة القطرية، وحرْص سموه على نقل الصورة المشرقة لدولة #قطر وشعبها، والتأكيد على القيم والمبادىء السلمية والإنسانية التي تؤمن بها بلادنا وتسير على نهجها. #تميم_المجد_يخاطب_العالم pic.twitter.com/cMEtcz3UYr — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

#جلال_أمين

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وننتقل إلى مصر حيث نعى المستخدمون الكاتب المصري جلال أمين.

وظهر هاشتاغ حمل اسم الكاتب الراحل في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @I0ll إنه لشعور غريب أنْ تهتم بمُفكرٍ معاصر، وتقرأ له بنهم؛ ثم تُفاجَأ بخبرِ وفاته! توفِي البارحة المُفكر والاقتصادي الكبير جلال أمين. كانَ رحمه الله مُتفرِّدًا بآرائه وطرحِه، ماتعًا بأسلوبِه وشرحه، ومن عجائبي معه أنني كلما اختلفتُ معه أكثر، قرأتُ له أكثر! pic.twitter.com/eGFbJrBVFS — فهد. (@I0ll) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HamzaNamira #جلال_أمين رحمة الله عليه.. المفكر المصري العبقري.. الأقدر على إقناعك بنظرية المؤامرة.. الباحث في "ثقافة الجماهير الغفيرة".. الهارش بما حدث للمصريين بالضبط قبل 2011.. القالش فيما بعد..

الله يرحمك ويحسن إليك — Hamza Namira (@HamzaNamira) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

تركي آل شيخ

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ومازلنا في مصر حيث تفاعل مستخدمو فيسبوك مع منشور على صفحة تركى آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والذي كتب فيه: " من اللحظه ذي الوجه الثاني ... ثاني!"

وحظى المنشور بأكثر من 12 الف تعليق اغلبهم من المصريين سخرت مما كتبه تركي.

وتأتي تعليقات آل شيخ بعد قراره سحب استثماراته من مصر.