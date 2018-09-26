اغتيال سعاد العلي يثير غضب العراقيين، وهل اعتذرت ألمانيا للسعودية؟
قضايا اليوم التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل العرب: غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العرب بعد مقتل الناشطة العراقية سعاد العالي في البصرة، والسعوديون يتداولون هاشتاغ #المانيا_تتاسف_للسعوديه بعد تصريحات من وزير الخارجية الالماني، والمصريون ينعون جلال أمين ويسخرون من تركي آل شيخ.
مقتل سعاد العلي
نبدأ اليوم تقريرنا من العراق حيث يستمر الاهتمام بحادثة مقتل ناشطة حقوق الانسان سعاد العلي بعدما أطلق عليها الرصاص مسلح في منطقة العباسية بمدينة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق النار على سعاد سجلته إحدى كاميرات المراقبة.
ويظهر المسلح في الفيديو هو يطلق النار على سعاد اثناء ركوبها سيارتها. ونعتذر عن عرض الفيديو نظرا لأحتوائه على مشاهد مؤلمة.
واثار الحادث ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق.
واتهم مستخدمون جهات معينة بالوقوف وراء مقتل العلي، بينما ظهرت رواية اخرى أن طليق العلي هو من يقف وراء مقتلها.
#المانيا_تتاسف_للسعوديه
وننتقل إلى السعودية حيث تداول المستخدمون هاشتاغ حمل عنوان #المانيا_تتاسف_للسعوديه الذي ظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ويشير الهاشتاغ إلى تصريحات لوزير الخارجية الألماني الحالي قالها اثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب نظيره السعودي عادل جبير تحدث فيها عن فتح صفحة جديدة مع المملكة السعودية وذلك بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين حدث في نهايات العام الماضي.
وكان الخلاف قد وقع بين البلدين بعد تصريحات من وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار جابرييل وصف فيها الحرب على اليمن بالمغامرة، وهو ما أثار استياء المسؤولين في الرياض.
وأشاد المستخدمون السعوديون بما ورد بين الوزيرين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
ومازلنا بنيويورك الأمريكية حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتفاعلت حسابات الدول العربية التي شاركت في جلسة الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور لزعماء تلك الدول.
كما نشر المستخدمون مقتطفات من خطابات هؤلاء الزعماء العرب.
#جلال_أمين
وننتقل إلى مصر حيث نعى المستخدمون الكاتب المصري جلال أمين.
وظهر هاشتاغ حمل اسم الكاتب الراحل في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء.
تركي آل شيخ
ومازلنا في مصر حيث تفاعل مستخدمو فيسبوك مع منشور على صفحة تركى آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والذي كتب فيه: " من اللحظه ذي الوجه الثاني ... ثاني!"
وحظى المنشور بأكثر من 12 الف تعليق اغلبهم من المصريين سخرت مما كتبه تركي.
وتأتي تعليقات آل شيخ بعد قراره سحب استثماراته من مصر.