اغتيال سعاد العلي يثير غضب العراقيين، وهل اعتذرت ألمانيا للسعودية؟

HE #YusufbinAlwai Minister Responsible for Foreign Affairs

Participates at the opening of #UNGA73



معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة pic.twitter.com/Tes0K7gcSi