شركة سعودية توقف رعايتها للأهلي المصري بسبب تركي آل شيخ، ومصريون يغردون: #الأهلي_فوق_الجميع

قضايا اليوم: مشجعو الأهلي يتضامنون مع ناديهم بعد إيقاف شركة صلة السعودية رعايتها للنادي المصري بسبب "إساءة جماهير الأهلي لتركي آل شيخ"، وردود فعل غاضبة على مقتل شابة مغربية برصاص وحدة بحرية أثناء محاولتها الهجرة إلى أوروبا على متن قارب مطاطي، واهتمام بمباراة تشيلسي وليفربول بكأس رابطة المحترفين الانجليزية.

#الأهلي_فوق_الجميع

مصدر الصورة Getty Images Image caption جماهير نادي الأهلي المصري بإحدى المباريات

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث تصدر هاشتاغ #الأهلي_فوق_الجميع قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا عبر تويتر وورد عليه أكثر من ثمانين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويأتي الهاشتاغ من مشجعي نادي الأهلي المصري وعدد من نجوم الفريق بعد إعلان شركة صلة السعودية إيقاف رعايتها للأهلي على خلفية الأزمة بين تركي آل شيخ وجمهور النادي المصري.

ونشر المغردون من مشجعي الأهلي صورا وتغريدات تؤكد وقوفهم بجانب فريقهم.

وقالت الشركة السعودية في بيان لها نشرته على صفحتها على فيسبوك إن قرار إيقاف كافة استثماراتها يأتي إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من "إساءات وتجاوزات" تجاه تركي بن آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

"كلنا حياة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لمهاجرين غير شرعيين بقارب مطاطي يحاولون الوصول إلى أوروبا

وننتقل إلى المغرب حيث اهتم رواد الفيسبوك بقضية الفتاة الشابة حياة، والتي قتلت أثناء محاولتها الهجرة بطريقة غير شرعية من المغرب إلى أوروبا.

وكانت حياة على متن زورق مطاطي وسط مهاجرين آخرين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، قبل أن تطلق وحدة من القوات البحرية المغربية النار على الزورق، ما أسفر عن مقتل حياة وإصابة عدد ممن كانوا معها.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية المغربية قد نقلت عن السلطات المحلية يوم 25 أيلول/سبتمبر قولها إن وحدة ملاحة بحرية مغربية قد أطلقت النار على قارب سريع تجاهل تحذيراتها.

وظهرت حملة على مواقع التواصل في المغرب تندد بمقتل حياة تحمل عنوان "كلنا حياة" تضامنا مع الشابة الجامعية التي لم يتعد عمرها العشرين.

#ليفربول_تشيلسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption هازارد بعد هدفه الحاسم

وننتقل إلى الاهتمام العربي بمباراة ليفربول وتشيلسي أمس في كأس رابطة المحترفين الانجليزية.

وانتهت المباراة بهدفين لتشيلسي مقابل هدف وحيد من ليفربول.

واشاد المستخدمون بهدف لاعب تشيلسي إيدن هازارد الذي جاء في الدقائق الأخيرة وحسم المباراة لصالح تشيلسي.

ويترقب العديد لقاء الفريقين مجددا يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز بستامفورد بريدج.