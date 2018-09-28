مغردون سعوديون يصفون قتلى #القطيف بـ "الإرهابيين" وآخرون ينعونهم "شهداء"

قضايا كثيرة شغلت الرأي العام العربي أهمها مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصدهم في أحد المنازل بالقطيف في المملكة العربية السعودية، وتصريحات نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس.

#القطيف

Image caption مفيد ال علوان ومحمد ال زايد و خليل ال مسلم

نبدأ من السعودية حيث أطلق رواد مواقع التواصل في المملكة هاشتاغ #القطيف بعد إعلان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة عن مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصدهم في أحد المنازل بالقطيف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOISaudiArabia مقتل المطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف؛ محمد حسن أحمد آل زايد، ومفيد حمزة علي العلوان، وخليل إبراهيم آل مسلم، من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تواجدهم، مساء يوم الأربعاء ١٤٤٠/١/١٦هـ، بمنزل بحي الكويكب بمحافظة القطيف، وتبادل إطلاق النار معهم. pic.twitter.com/7durPoXFvG — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير على تويتر حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة عبر من خلاله المستخدمون عن دعمهم للقوى الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة والمواطنين المقيمين على أرضها، فغرد أحدهم قائلا :" مهما حاول الأعداء لا مكان للإرهاب في وطن الأمن. ستظل يا وطني صامداً بمكانتك وتاريخك وتأثيرك العالمي، وسيستمر شعبك الوفي أكثر تلاحماً مع قيادتك اليقظة الحازمة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudiflowerksa #القطيف



أتمنى من مقام وزارة الداخلية تركيب كاميرات مراقبة في كل شارع وكل حي وعند كل إشارة وفوق كل أعمدة الإنارة والكهرباء والبنيات المرتفعة ويتم ربطها بغرفة عمليات بحيث يتم تسجيل أي نشاط مشتبه فيه ورصد كل إرهابي ومطلوب

وكذا نستطيع تأمين حياة جنودنا من خطر إرهابي أذناب المجوس — أمي وأبي عيدكم في الجنة أجمل ♥️ (@saudiflowerksa) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaaWw91 #القطيف

دحر الارهاب ومحاربة اذناب ايران تبدا من هنا بتويتر لابد وان نحاربهم ونحارب فكرهم الخبيثه

اللهم احفظ بلادنا وأمننا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — شرقاوية وكفى (@SaaWw91) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ومن جهة أخرى رفض كثيرون ما قامت به قوات الأمن السعودية ووصفوه "بالاعتداء" على نشطاء القطيف، كما ونعت شبكة ثوار النمر على صفحتها في تويتر الشبان الثلاثة. وغرد أحد المواطنين قائلا :" شيعة السعودية ليسوا ذراعا الا لوطنهم وطاقاتهم وإمكانياتهم وجاهزيتها مسخرة لخدمة وطنهم فقط السعوديون الشيعة كسائر المواطنين ينأون بأنفسهم ويرفضون المزايدة او المتاجرة او الزج بوطنيتهم في الصراعات من أي طرف إقليمي او دولي"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @al_nmoor1 هم رجال اثبتوا إن الرجولة ليست بالكلام

رجال نفضوا غبار الذل عن وجه البسيطة​

لأنهم عشقوا صرخات الحسين هيهات منا الذلة​

فاحتضنوا بنادقهم وافترشوا تراب وطنهم​ ورحلو شهداء.



الشهيد المجاهد مفيد ال علوان

الشهيد المجاهد خليل ال مسلم

الشهيد المجاهد محمد ال زايد



ثوار النمر pic.twitter.com/lNpJcouvMA — شبكة ثوار النمر (@al_nmoor1) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ومن السعودية إلى تصريحات نتنياهو التي شغلت الرأي العام العربي والعالمي بعد اتهامه إيران بإخفاء مواد ومعدات نووية في مكان سري بالعاصمة طهران، واتهام حزب الله اللبناني بإنجاز ثلاثة مواقع للصواريخ قرب مطار بيروت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IsraelArabic كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لأول مرة خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران تملك مستودعا ذريا سريا في طهران.



الموقع يحتوي على 300 طن من المواد النووية



إيران نقلت 15 كيلو جراما من المواد المشعة من المستودع لشوارع #طهران وتعرض سكان المدينة للخطر pic.twitter.com/bvO7QBCaqG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم نتنياهو بشكل كبير حيث ظهر في أكثر من 6 آلاف تغريدة، فعلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا : "ها هي إسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسيةً أن لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً أن غطرستها و"صداقاتها الجديدة" مجدداً لن تنفعها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gebran_Bassil ها هي اسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسيةً ان لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً ان غطرستها و"صداقاتها الجديدة" مجدداً لن تنفعها. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rahhalahmad06 على شعب لبنان الوطني أن يفكر جيداَ, ليست صدفة أن يفضح نتنياهو مواقع نشر صواريخ ومعدات تطوير الصواريخ الايرانية في بيروت وذكر عبارة #دروع_بشرية, وبنفس الوقت يصوت الكونغرس الأمريكي على قرار يضيق الخناق على رقبة حزب الله. — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأخيرا إلى العراق حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مقطع فيديو لواقعة مقتل عارضة الأزياء العراقية وملكة الجمال السابقة، تارة فارس، في بغداد.

وأثار مقتل فارس الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحدهم "إن مسلسل اغتيال النساء سيستمر من قبل وحوش الظلام والعصابات والسلاح المنفلت ومن قبل أعداء الانسانية والحب، من المشوهين الموتورين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faigalsheakh وأخيراً تارة فارس..

ومن قبلها سعاد العلي ورشا الحسن ورفيف الياسري.

اغتيال نساء الجمال والنجاح والنشاط والمدنية.. وسيستمر مسلسل اغتيال النساء من قبل وحوش الظلام والعصابات والسلاح المنفلت.

من قبل أعداء الانسانية والحب، من المشوهين الموتورين المأفونين..

هؤلاء قاذروات الزمن النتن! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mgsiraq بصراحة كلش أنقهرت لمقتل تارة فارس

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آني ما أعرفها ولا متابعها، ورغم كونها ما كانت تقدم أي خدمة فنية أو علمية، مجرد شخص مشهور وعايشة حياتها بعفوية، ما تستحق تموت وهي بعدها شابة تحتضن الحياة

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أي شخص يتشمت بموتها هذا إنسان حقير

محد يستحق الموت

دم أي إنسان مقدس وغالي

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الله يرحمها pic.twitter.com/wmLXmeueXu — Mustafa AlShakarchi (@mgsiraq) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨