مغردون سعوديون يصفون قتلى #القطيف بـ "الإرهابيين" وآخرون ينعونهم "شهداء"
قضايا كثيرة شغلت الرأي العام العربي أهمها مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصدهم في أحد المنازل بالقطيف في المملكة العربية السعودية، وتصريحات نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس.
#القطيف
نبدأ من السعودية حيث أطلق رواد مواقع التواصل في المملكة هاشتاغ #القطيف بعد إعلان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة عن مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصدهم في أحد المنازل بالقطيف.
وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير على تويتر حاصدا أكثر من 16 ألف تغريدة عبر من خلاله المستخدمون عن دعمهم للقوى الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة والمواطنين المقيمين على أرضها، فغرد أحدهم قائلا :" مهما حاول الأعداء لا مكان للإرهاب في وطن الأمن. ستظل يا وطني صامداً بمكانتك وتاريخك وتأثيرك العالمي، وسيستمر شعبك الوفي أكثر تلاحماً مع قيادتك اليقظة الحازمة."
ومن جهة أخرى رفض كثيرون ما قامت به قوات الأمن السعودية ووصفوه "بالاعتداء" على نشطاء القطيف، كما ونعت شبكة ثوار النمر على صفحتها في تويتر الشبان الثلاثة. وغرد أحد المواطنين قائلا :" شيعة السعودية ليسوا ذراعا الا لوطنهم وطاقاتهم وإمكانياتهم وجاهزيتها مسخرة لخدمة وطنهم فقط السعوديون الشيعة كسائر المواطنين ينأون بأنفسهم ويرفضون المزايدة او المتاجرة او الزج بوطنيتهم في الصراعات من أي طرف إقليمي او دولي"
ومن السعودية إلى تصريحات نتنياهو التي شغلت الرأي العام العربي والعالمي بعد اتهامه إيران بإخفاء مواد ومعدات نووية في مكان سري بالعاصمة طهران، واتهام حزب الله اللبناني بإنجاز ثلاثة مواقع للصواريخ قرب مطار بيروت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم نتنياهو بشكل كبير حيث ظهر في أكثر من 6 آلاف تغريدة، فعلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا : "ها هي إسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسيةً أن لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً أن غطرستها و"صداقاتها الجديدة" مجدداً لن تنفعها".
وأخيرا إلى العراق حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مقطع فيديو لواقعة مقتل عارضة الأزياء العراقية وملكة الجمال السابقة، تارة فارس، في بغداد.
وأثار مقتل فارس الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحدهم "إن مسلسل اغتيال النساء سيستمر من قبل وحوش الظلام والعصابات والسلاح المنفلت ومن قبل أعداء الانسانية والحب، من المشوهين الموتورين".