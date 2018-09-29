عشاق القهوة يحتفلون و#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

قضايا كثيرة استوقفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي نذكر منها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للكويت، وإغلاق الولايات المتحدة الأمريكية لقنصليتها في مدينة البصرة العراقية، والاحتفال باليوم العالمي للقهوة.

#الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

نبدأ من الكويت حيث أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تغريدة على صفحتها في تويتر عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للكويت اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا أكثر من خمسة آلاف تغريدة، وهاشتاغ #محمد_بن_سلمان أكثر من أحد عشر ألف تغريدة عبر من خلالها الكويتيون عن سعادتهم بهذه الزيارة فغرد أحدهم قائلا :"قلوب اهل الكويت وبيوتها وشوارع مناطقها ترحب بقدوم ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان" .

ومن جهته غرد الناشط الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله محمد الصالح قائلا :" عجبي من الكويتيين! أين الحمية للوطن! .. بن سلمان يقاضي أبناءكم! وأنتم لا تتجرأون على مقاضاة أبنائهم! .. مستشار بن سلمان يسيء الى ممثل أميركم! وأنتم تسجنون على تغريدة ناقدة عن السعودية! .. أين أنتم من المطالبة "بالمعاملة بالمثل"! ماذا تبقى من الكرامة!"

البصرة

ومن الكويت إلى العراق حيث أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية، قنصليتها في مدينة البصرة العراقية التي تشهد احتجاجات واسعة، محذرة من أنها سترد على أي هجوم تتعرض له منشآتها.

وانقسم الشارع العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبر أن ما يحدث هو رساله واضحه من أمريكا لإيران بأن الحرب قادمة.

ومنهم من اعتبر أن "إغلاق القنصلية الامريكية في البصرة وتحذير الرعايا الامريكان في العراق، بعد سقوط عدد من الصواريخ في المناطق المحيطة بها، يثبت أن إيران صاحبة الكلمة الفصل، وان أمريكا دولة عظمى لكن لبس في العراق و سوريا!"

اليوم العالمي للقهوة

وأخيرا، يحتفل العالم، في الـ29 من سبتمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي للقهوة، وهو مناسبة للإحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم.

ودشن ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اليوم_العالمي_للقهوة للحديث عن هذا المشروب الشعبي، ليتصدر قائمة الترند في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 19 ألف تغريدة.

وعبر من خلاله المستخدمون عن مدى أهمية القهوة في حياتهم اليومية، فغردت إحداهن مستعينة بمقولة لنزار قباني فكتبت :"القهوة هي عجوز معمرة، لها أحفاد برره يقبّلونها كل صباح ومساء وأنا أكثرهم براً بها."