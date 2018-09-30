السعودية تستقبل أم كلثوم ومرتضى منصور يشعل تويتر في مصر
قضايا كثيرة شغلت المغرديين العرب، أبرزها، السعودية تستقبل أم كلثوم بعد مرور 47 عاما على رحيلها، وقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف مرتضى منصور، والدوري الإنكليزي الممتاز ومعاناة نادي مانشستر يونايتد.
#أم_كلثوم_في_السعودية
أثار انتشار إعلان أذاعته القناة الثقافية السعودية، عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا على تويتر.
وفي التفاصيل أن القناة الثقافية السعودية أذاعت إعلانا قالت فيه "بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، السعودية تستقبلها من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام" الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص".
وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام هاشتاغ #أم_كلثوم_في_السعودية الذي كان ضمن أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين، وانقسمت الآراء بين من سخر من الإعلان ومن رحب بالحفل.
#مرتضي_منصور
ومن السعودية إلى مصر حيث انتشر هاشتاغ #مرتضي_منصور بشكل كبير حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر.
ويأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا، وتغريمه 40 ألف دولار.
وعبر بعض المصريين عن فرحهم بقرار "الكاف" من خلال تعليقات ساخرة نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل رفض آخرون القرار معتبرين أن منصور أقوى من كل القرارات.
مانشستر يونايتد
وأخيرا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وتحديدا إلى نادي مانشستر يونايتد الذي تلقى خسارة قاسية أمام وست هام بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن بافتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
واستخدم محبو كرة القدم إسم النادي الإنجليزي في أكثر من سبعة آلاف تغريدة، عبر من خلالها البعض عن حزنه لما يمر به اليونايتد بينما تمنىآخروناستمرار الأزمة.