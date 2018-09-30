السعودية تستقبل أم كلثوم ومرتضى منصور يشعل تويتر في مصر

قضايا كثيرة شغلت المغرديين العرب، أبرزها، السعودية تستقبل أم كلثوم بعد مرور 47 عاما على رحيلها، وقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف مرتضى منصور، والدوري الإنكليزي الممتاز ومعاناة نادي مانشستر يونايتد.

#أم_كلثوم_في_السعودية

مصدر الصورة Twitter - @S_albeladii Image caption الإعلان عن حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية

أثار انتشار إعلان أذاعته القناة الثقافية السعودية، عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا على تويتر.

وفي التفاصيل أن القناة الثقافية السعودية أذاعت إعلانا قالت فيه "بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، السعودية تستقبلها من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام" الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص".

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام هاشتاغ #أم_كلثوم_في_السعودية الذي كان ضمن أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين، وانقسمت الآراء بين من سخر من الإعلان ومن رحب بالحفل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlfahhadYahya #ام_كلثوم_في_السعوديه

كان هذا الهاشتاق مصدر سخرية الاغلبيه

ولم يعلموا انه اصبح بامكانهم ان يعيشوا اجواء المسرح بحضور كوكب الشرق والرجوع بآلة الزمن للوراء بتقنية الهولوقرام كما في الفيديو .

الغريب في الامر ان هذه التقنية جاءت ضمن تنبؤات للمسلسل الكرتوني عدنان ولينا . يتبع pic.twitter.com/crQsESXujY — يحيى سالم المحيريق (@AlfahhadYahya) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

#مرتضي_منصور

ومن السعودية إلى مصر حيث انتشر هاشتاغ #مرتضي_منصور بشكل كبير حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر.

ويأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا، وتغريمه 40 ألف دولار.

وعبر بعض المصريين عن فرحهم بقرار "الكاف" من خلال تعليقات ساخرة نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل رفض آخرون القرار معتبرين أن منصور أقوى من كل القرارات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlKhaled1899 عايشت كل الصراعات التي فُرضت على #مرتضى_منصور منذ حوالي ١٥ سنة تقريبا ، اتحادات ومسؤولين وإعلاميين وأندية وإخوان وألتراس ومرتزقة ، هاجموه وشوهوه ولفقوا له قضايا وزوروا انتخابات ضده وعملوا كل حاجة .. مفيش مرة قدر حد منهم يدمره ولا يهز شعرة في راسه .. ده مش كلامي ، كلام التاريخ pic.twitter.com/o4L3G7FUQN — محمد الخالد (@AlKhaled1899) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

مانشستر يونايتد

وأخيرا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وتحديدا إلى نادي مانشستر يونايتد الذي تلقى خسارة قاسية أمام وست هام بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن بافتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

واستخدم محبو كرة القدم إسم النادي الإنجليزي في أكثر من سبعة آلاف تغريدة، عبر من خلالها البعض عن حزنه لما يمر به اليونايتد بينما تمنىآخروناستمرار الأزمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @thiab86 خسارة كبيرة للأسف وضع مانشستر يونايتد هالموسم مو شيء

محظوظ من يأتي بعد مورينيو وأتوقع زيدان مع تواجد النجوم

وارجع بالذاكرة لي ورى لو كان مويس مع النادي مع النجوم الحاليين لكان الفريق أفضل ونافس على البطولة#وست_هام_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/7fekkJgTsn — ذياب العايش (@thiab86) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨