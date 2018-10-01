انتخاب ملكة جمال لبنان #MissLebanon2018 يشغل المغردين العرب
قضايا عديدة استوقفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي نذكر منها، حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2018، و هاشتاغ خاص بالنباتيين العرب يجتاح تويتر، وارتفاع أسعار الوقود في سلطنة عمان.
ملكة جمال لبنان
نبدأ من لبنان حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بحفل تتويج ملكة جمال لبنان 2018، والذي توجت من خلاله المشتركة مايا رعيدي باللقب.
وانتشر هاشتاغ #MissLebanon2018 في عدد من الدول العربية، نذكر منها لبنان ومصر والجزائر والسعودية والعراق والسودان وليبيا والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من هذه الدول حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن رأيهم بالمسابقة وبحاملة اللقب.
وغرد عدد من مشاهير الفن والسياسة على حفل لقب ملكة جمال لبنان، وكان من أبرزهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "مبروك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان ٢٠١٨ ... نفتخر بك وكلنا ثقة أنك خير من يحمل رسالة الخير والجمال من تنورين والبترون ولبنان الى العالم كله".
#تجمع_النباتيين_العرب
ومن ملكة جمال لبنان إلى تجمع النباتيين العرب، حيث اجتاح هاشتاغ #تجمع_النباتيين_العرب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام العديد من النباتيين بالتضامن مع الهاشتاغ ومشاركته.
وبدأت القصة عندما غردت مستخدمة في موقع تويتر: "نفسي أسوي هاشتاق #تجمع_النباتيين_العرب ونشارك فيه تجاربنا وأماكن المنتجات البديلة وأفضل الأنواع".
وانهالت التغريدات، فمنهم من روى قصته شارحا الأسباب التي دفعته لأن يصبح نباتيا، ومنهم من أعطى الفوائد الصحية لجسم الإنسان عندما يكون نباتيا.
وفي المقابل، عارض مغردون آخرون مفهوم أن تكون نباتيا ناشرين العديد من صور اللحوم مستخدمين الهاشتاغ ذاته.
#تسعيره_الوقود_اكتوبر
وأخيرا إلى عمان وإلى تسعيرة الوقود لشهر أكتوبر 2018 في السلطنة والأسعار التي سيتم العمل بها في محطات الوقود بداية من اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2018 في كل محافظات وولايات سلطنة عمان.
وأطلق العمانيون هاشتاغ #تسعيره_الوقود_اكتوبر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من تسعة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لارتفاع الأسعار مطالبين بتحديد سقف لسعر الوقود.