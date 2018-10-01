انتخاب ملكة جمال لبنان #MissLebanon2018 يشغل المغردين العرب

قضايا عديدة استوقفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي نذكر منها، حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2018، و هاشتاغ خاص بالنباتيين العرب يجتاح تويتر، وارتفاع أسعار الوقود في سلطنة عمان.

ملكة جمال لبنان

مصدر الصورة @MissLebanon Twitter Image caption ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي

نبدأ من لبنان حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بحفل تتويج ملكة جمال لبنان 2018، والذي توجت من خلاله المشتركة مايا رعيدي باللقب.

وانتشر هاشتاغ #MissLebanon2018 في عدد من الدول العربية، نذكر منها لبنان ومصر والجزائر والسعودية والعراق والسودان وليبيا والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من هذه الدول حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن رأيهم بالمسابقة وبحاملة اللقب.

وغرد عدد من مشاهير الفن والسياسة على حفل لقب ملكة جمال لبنان، وكان من أبرزهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "مبروك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان ٢٠١٨ ... نفتخر بك وكلنا ثقة أنك خير من يحمل رسالة الخير والجمال من تنورين والبترون ولبنان الى العالم كله".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gebran_Bassil مبروك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان ٢٠١٨... نفتخر بك وكلنا ثقة انك خير من يحمل رسالة الخير والجمال من تنورين والبترون ولبنان الى العالم كله... GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CyrineAbdlNour #MissLebanon2018 مبروك ل #مايا_رعيدي اللقب وموفقة بمشوارها، ولكن حفل ملكة جمال لبنان كان ممكن يكون بعد اجمل لو ذكروا ميشال_حجل الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ٢٠١٦ و ساعدوا للتبرع لعلاجها، كانت فعلاً اصبحت رسالة جمال حقيقي — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

#تجمع_النباتيين_العرب

ومن ملكة جمال لبنان إلى تجمع النباتيين العرب، حيث اجتاح هاشتاغ #تجمع_النباتيين_العرب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام العديد من النباتيين بالتضامن مع الهاشتاغ ومشاركته.

وبدأت القصة عندما غردت مستخدمة في موقع تويتر: "نفسي أسوي هاشتاق #تجمع_النباتيين_العرب ونشارك فيه تجاربنا وأماكن المنتجات البديلة وأفضل الأنواع".

وانهالت التغريدات، فمنهم من روى قصته شارحا الأسباب التي دفعته لأن يصبح نباتيا، ومنهم من أعطى الفوائد الصحية لجسم الإنسان عندما يكون نباتيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NASSER__ALSAHLY #تجمع_النباتيين_العرب

ليت العرب كله بنضج النباتيين

الصحة ١٠٠ %

العمر أطول بكثير

الأكل ألذ وأشهى

أما أهل الكروش والدهون مالهم الا الطقطقة والسخرية اللي ماراح يندمون عليها الا بعد الأمراض الفتاكة من قلب وشرايين ... ألخ — ناصر السهلي (@NASSER__ALSAHLY) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SandLandof #تجمع_النباتيين_العرب

صحة ورشاقة ونشاط

ويتكلم وهو مصحصح

مو مثل اللي الدهن عنده واصل الدماغ ويزحف زحف وهو ماشي .

لو بس يخلوني مسؤول الا اخلي ضريبة على الوزن الزايد في كل مكان

واخلي ضريبة على الوجبات السريعة ٢٠٠ % — LandofSand (@SandLandof) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وفي المقابل، عارض مغردون آخرون مفهوم أن تكون نباتيا ناشرين العديد من صور اللحوم مستخدمين الهاشتاغ ذاته.

#تسعيره_الوقود_اكتوبر

وأخيرا إلى عمان وإلى تسعيرة الوقود لشهر أكتوبر 2018 في السلطنة والأسعار التي سيتم العمل بها في محطات الوقود بداية من اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2018 في كل محافظات وولايات سلطنة عمان.

وأطلق العمانيون هاشتاغ #تسعيره_الوقود_اكتوبر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من تسعة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لارتفاع الأسعار مطالبين بتحديد سقف لسعر الوقود.