#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ يشعل تويتر
قضايا عديدة شغلت الرأي العام العربي نذكر منها لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، والمباراة التي جمعت نادي النصر السعودي بنادي الحزم، وحصول الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام .
#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ
تفاعل الناشطون السعوديون بشكل كبير مع حوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، وأطلقوا هاشتاغ #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 293 ألف تغريدة أبدى من خلالها المغردون برأيهم تعليقا على ما جاء على لسان بن سلمان.
وكان بن سلمان قد رفض تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي قائلا " منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله".
وعبَّر السعوديون عن اعتزازهم وفخرهم بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد ناشرين صوره مع مقتطفات من تصريحاته.
#النصر_الحزم
ونبقى في السعودية حيث انشغل محبو كرة القدم بالمباراة التي جمعت فريقي النصر والحزم ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي انتهت بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف واحد.
وأطلق المغردون هاشتاغ #النصر_الحزم الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 155 ألف تغريدة عبر من خلالها محبو النصر السعودي عن فرحم بالفوز.
وفي المقابل غرد مشجعو نادي الحزم حول المبارة فقال أحدهم :" نعم هزيمة قاسية، نعم اخطاء يجب ان تصحح، نعم يجب مراجعة مستوى الدفاع"
وأخيرا، حصلت نادية مراد، الناشطة العراقية الإيزيدية التي أطلقت حملات ضد الاغتصاب أثناء الحرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دنيس ماكويغي، طبيب النساء والتوليد الكونغولي.
وأعرب المغردون العرب عن فرحهم بحصول الناشطة العراقية على جائزة نوبل للسلام.