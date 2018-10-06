لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ يشعل تويتر

قضايا عديدة شغلت الرأي العام العربي نذكر منها لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، والمباراة التي جمعت نادي النصر السعودي بنادي الحزم، وحصول الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام .

#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تفاعل الناشطون السعوديون بشكل كبير مع حوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، وأطلقوا هاشتاغ #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 293 ألف تغريدة أبدى من خلالها المغردون برأيهم تعليقا على ما جاء على لسان بن سلمان.

وكان بن سلمان قد رفض تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي قائلا " منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله".

وعبَّر السعوديون عن اعتزازهم وفخرهم بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد ناشرين صوره مع مقتطفات من تصريحاته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malarab1 لن تتكرر ...وكلنا نرى فيك الأمل ... المسلمون كلهم يدعمونك لأنك الواضح المباشر الصريح الشجاع الحكيم... ونحن نعلم جيدا ان اعدائنا يراقبونك أيضا ويتحسرون لانهم لا يملكون قائدا مثلك #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ وضع نقاط الحزم فوق حروف الحقيقة pic.twitter.com/vB7uauDtk9 — ‏محمد العرب،MOHAMMED ALARAB (@malarab1) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

#النصر_الحزم

ونبقى في السعودية حيث انشغل محبو كرة القدم بالمباراة التي جمعت فريقي النصر والحزم ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي انتهت بفوز النصر بخمسة أهداف لهدف واحد.

وأطلق المغردون هاشتاغ #النصر_الحزم الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 155 ألف تغريدة عبر من خلالها محبو النصر السعودي عن فرحم بالفوز.

وفي المقابل غرد مشجعو نادي الحزم حول المبارة فقال أحدهم :" نعم هزيمة قاسية، نعم اخطاء يجب ان تصحح، نعم يجب مراجعة مستوى الدفاع"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PodricSA نعم هزيمة قاسية ,, نعم اخطاء يجب ان تصحح ,, نعم يجب مراجعة مستوى الدفاع (((لكن لاتقسو بالهجوم وهدم ماتم بنائه ، الحزم يمتلك 5 نقاط وخسر من فريقين متصدرين بنقاط كاملة ومحترفين سوبر))) صححوا الاخطاء وثقتنا بكم كبيرة ان شاء الله بالتعويض في المباريات القادمة 💙💛❤️ — Hamid (@PodricSA) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wwwsaud1 هارد لك العوض بالجايات

بس المدرب اخطاء تلعب قدام النصر وفاتح الملعب ليه تعادلت قفل نزل محور

واضح اتجاه الشوط الثاني من اول دقيقة ما راح

تقدر تجاري قفل محاور ونزل خرمي

على العموم خسرت قدام فريق مرشح للبطولة

والخساره متوقعة واتمنى تكون الاخيره — المتر (@wwwsaud1) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALHILAL1_FR احنا نبي العدله والنفوذ اللي علي الفرق الثانيه بأقل من ٢٤ ساعه يتم تنفيذ العقوبه ..

احنا على المدرج ونتفرج متى سيتم عقاب لاعب النصر بالاعب الخشن وإيذاء الاعب المنافسس فقط نبي العداله .. امامك الفيديو واضح وصريح .. ننتظر !!!!!!👇🏻@saudiFF

#النصر_الحزم pic.twitter.com/nkWQgWjlH3 — فهد الهلالي™ (@ALHILAL1_FR) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وأخيرا، حصلت نادية مراد، الناشطة العراقية الإيزيدية التي أطلقت حملات ضد الاغتصاب أثناء الحرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دنيس ماكويغي، طبيب النساء والتوليد الكونغولي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NobelPrize BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وأعرب المغردون العرب عن فرحهم بحصول الناشطة العراقية على جائزة نوبل للسلام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BarhamSalih تحدثتُ هاتفيا الان مع العزيزة نادية مراد،وباركتُ لها نيلها جائزة نوبل للسلام. فتكريم نادية تُجَسِد إقرار العالم بماساة الايزيدين وكل ضحايا الارهاب والتكفير في العراق،وتقدير لشجاعتها ومثابرتها في الدفاع عن الحقوق المغتصبة، وانه تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة الارهاب والتطرف pic.twitter.com/y4yLbWJLsK — Barham Salih (@BarhamSalih) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Qais_alkhazali كل جوائز العالم لا توفي العراقيين استحقاقهم لأنهم قدموا أعز ما يملكون دفاعا عن السلام ونيابة عن العالم.

ولكن حصول العراقية الايزيدية #نادية_مراد على جائزة نوبل للسلام هو جزء من الاستحقاق لها ولكل العراقيات المسبيات اللواتي لا زال قسم منهن الى الان مختطف.

مبارك لها وللعراق. — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٥ أكتوبر ٢٠١٨