ماذا حدث لجمال خاشقجي؟

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي: انقطاع الاتصال بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول، وتعطل انستغرام لفترة وجيزة يسبب حالة من الهلع بين مستخدميه.

#اختطاف_جمال_خاشقجي

مصدر الصورة Getty Images Image caption خطيبة خاشقجي التركية خديجة أزرو أمام القنصلية في اسطنبول

نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الاختفاء الغامض للصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول.

ووفقا لخطيبته خديجة أزرو، فإن خاشقجي توجه إلى السفارة لاستكمال بعض الأوراق الرسمية ولم يخرج منها ولكن الحكومة السعودية أكدت أن خاشقجي أنهى أوراقه وغادر السفارة.

وظهر اسم خاشقجي في أكثر من عشرين ألف تغريدة منذ بدأ انتشار الأنباء حول انقطاع الاتصال معه.

كما ظهر هاشتاغ حمل عنوان #اختطاف_جمال_خاشقجي ورد عليه أكثر من ستين ألف تغريدة.

وتساءل المستخدمون عن مصير خاشقجي، واتهم بعضهم السعودية بالوقوف وراء اختفائه.

وتعددت الروايات، غير المؤكدة، ولكن أغلبها يقول إن خاشقجي محتجز داخل القنصلية، وهناك روايات أخرى تتحدث عن نقله إلى السعودية.

كما تداول المغردون خبرا من وكالة الأنباء السعودية يفيد بأن السلطات السعودية استردت عن طريق الانتربول أحد المطلوبين في قضايا احتيال، وقد جاء هذا الخبر تزامنا مع انقطاع الاتصال مع خاشقجي.

#برهم_صالح

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس العراقي الجديد برهم صالح (يمين الصورة) ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمقر البرلمان

وننتقل إلى العراق، حيث انتشر هاشتاغ حمل اسم الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، الذي انتخبه البرلمان العراقي أمس الثلاثاء رئيسا للبلاد، وذلك بعدما أجل التصويت في وقت سابق في ظل تنافس غير مسبوق بين الأكراد على المنصب.

وغرد مستخدمون مهنئين صالح على منصبه الجديد.

تعطل الانستغرام

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وإلى قضية أخرى تصدرت اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل حول العالم وهو تعطل تطبيق انستغرام لفترة وجيزة صباح الأربعاء.

ودشن المستخدمون هاشتاغ حمل عنوان Instagram Down أو تعطل انستغرام، وورد عليه أكثر من ثلاثين الف تغريدة خلال بضعة ساعات.

ويعتبر تطبيق انستغرام من أكثر التطبيقات انتشارا واستخداما في دول الخليج.