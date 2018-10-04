ميسي يتألق أمام تونتهام، وفاروق الفيشاوي يعلن إصابته بمرض السرطان

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام المغردين العرب: مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز وخاصة مباراتي توتنهام وبرشلونة، وليفربول ونابولي، وفي مصر دعم للمثل الشهير فاروق الفيشاوي بعد إعلانه عن إصابته بمرض السرطان،

دوري أبطال اوروبا

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نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل رواد مواقع التواصل العرب مع مباريات دوري أبطال أوروبا أمس.

وتابع المغردون العرب بشغف المباراة التي جمعت برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي على أرض الثاني وانتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتألق نجم ميسي في صفوف برشلونة محرزا هدفين في مرمى توتنهام، وأشاد المغردون بأدائه واصفين إياه بأفضل لاعب في العالم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @L1HFC • في دوري الأبطال هذا الموسم :

- الأسطورة ليونيل ميسي : 5 اهداف .

- أفضل لاعب في العالم : 0 اهداف .

- وصيف الأفضل في العالم : 0 اهداف .

- ثالث الأفضل في العالم : 0 اهداف .

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جوائز الفيفا لا تقدّم ولا تغيّر ..

يبقى ميسي هو مقياس للأفضلية والكمال الكروي. pic.twitter.com/0U4ywwjcrF — عبدالسلام هامـسون (@L1HFC) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hanodvic الف مبروك عشاق برشلونة أعتقد أن برشلونة فعلاً هو فخر لندن كل مباراة يخوضها هناك يكون هو المفضل للفوز خصوصاً بعد نهائي الأبطال ٢٠١١ ..

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ملاحظة : من لا يعتقد أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ فأعتقد أنه ليس إنسان أو ليس لديه عقل ❤️👍 pic.twitter.com/G17EoI2Z6M — ‎‏ ⓭ HANODVIC ‏ (@Hanodvic) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وظهر اسم اللاعب الارجنتيني في أكثر من ثمانين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما انتشر هاشتاغ حمل عنوان #توتنهام_برشلونه ليظهر في أكثر من عشرين ألف تغريدة بدوره خلال نفس الفترة الزمنية.

كما تابع رواد مواقع التواصل العرب مباراة ليفربول الانجليزي ونابولي الإيطالي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف متأخر في الشوط الثاني من المباراة.

وناقش المستخدمون أداء محمد صلاح في صفوف ليفربول، داعمين إياه بعد خسارة فريقه أمام نابولي.

فاروق الفيشاوي

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفيشاوي أثناء إعلانه عن مرضه

وننتقل إلى مصر حيث ينتشر هاشتاغ يحمل اسم الممثل المصري الشهير فاروق الفيشاوي، وذلك بعد إعلانه إصابته بالسرطان اثناء تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي.

وغرد عدد من الفنانين المصريين داعمين للفيشاوي في مرضه، كما أشار مستخدمون أن إعلانه عن مرضه بهذه الطريقة سوف يدعم المصابين به.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RashaMahdi #فاروق_الفيشاوى من يوم ما وعينا واحنا عرفناك بطل ..

هتفضل بطل و هتهزم المرض الخبيث و هتنتصر بإذن الله.

بنحبك و قولوبنا معاك ❤️🙏

ربنا معاك و يقويك ❤️🙏 pic.twitter.com/nLAboUwc6V — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohamedAb7Mawla أعلان الممثلين والشخصيات المشهوره اصابتهم بالسرطان أو الشفاء منه

دا فى حد ذاته دعم لمرضى السرطان على الاقل نفسيا ميحسش انه مصاب بمرض نادر او صعب الشفاء منه

(اللهم أشفى مرضانا ومرضى المسلمين)#فاروق_الفيشاوي pic.twitter.com/jYODzsi5tV — Mohamed Abd Al Mawla (@MohamedAb7Mawla) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

#المطلق_يوصي_بالتعدد

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وفي السعودية انتشر هاشتاغ حمل عنوان #المطلق_يوصي_بالتعدد في إشارة إلى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق الذي شجع في تصريحات له تعدد الزوجات لحل مشكلة العانسات والمطلقات على حد وصفه.

وإثر تصريحات المطلق دشن المستخدمون الهاشتاغ الذي انتشر ليظهر في أكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعبر الهاشتاغ ناقش المستخدمون تعدد الزوجات وانقسمت آراؤهم بين التأييد والانتقاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azdic22 كم من المعددين لدينا بالمستشفيات كل ابنائهم يرفضون رعايتهم يجيك متزوج ٣ و لا ٤ وعياله كل واحد يقول ليش احنا نشيله خلي عيال فلانه و هكذا.. اغلب حالات الآباء كبار السن المتروكين و المهملين في مرضهم معددين. هذي نتيجة قلة العدل و الظلم في الدنيا. #المطلق_يوصي_بالتعدد — Doaa Al-Ghamdi (@azdic22) ٣ أكتوبر ٢٠١٨