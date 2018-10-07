اعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وصورة أسماء الأسد يشعلان تويتر

قضايا عدة شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، من أبرزها، اعتداء لبناني على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيارة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر، وانتشار صورة لأسماء الأسد زوجة الرئيس السوري متأثرة ببعض علامات مرض السرطان.

البداية من لبنان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض احد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعنيف والضرب المبرح من قبل شخص آخر.

وفي التفاصيل كما جاء على لسان أحد المغردين أن المعتدي أقدم على فعلته بعد أن لمس شخص يعاني من إعاقة سيارته دون قصد.

وأثار المقطع الموثق بالصوت والصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا تدخل القوى الأمنية والجمعيات الإنسانية للقيام بواجبها القانوني والجزائي، منعًا لتكرار مثل هذه الحادثة.

وبعد انتشار الفيديو أقدمت القوى الأمنية اللبنانية على توقيف المعتدي وتدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية الضحية.

ومن لبنان إلى مصر التي زارتها السيدة الأمريكية الأولى في ختام جولتها الإفريقية التي شملت غانا ومالاوي وكينيا.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #ميلانيا_ترامب الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا عبر من خلاله المغردون عن ترحيبهم بسيدة أمريكا الأولى.

وأخيرا إلى سوريا حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

وساند سوريون وعرب زوجة الرئيس السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى حربها ضد المرض متمنين لها الشفاء.