مغردون: هل قتل #جمال_خاشقجي أم أنها مسرحية؟

قضايا كثيرة شغلت الرأي العام العربي على مواقع التواصل الاجتماعي نذكر منها، قضية اختفاء جمال خاشقجي، ومباراة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي.

جمال خاشقجي

مصدر الصورة EPA Image caption الصحفي السعودي، جمال خاشقجي

مازال الجدل قائما حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ومازالت التعليقات والهاشتاغات المتعلقة بالقضية محور حديث العديد من المغردين العرب وخصوصا بعد خروج مسؤول تركي ليقول "خاشقجي قُتل داخل القنصلية".

وانقسم الشارع العربي بين من أيد مقولة أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول وخرج منها بعد ساعة وبين من أيد فرضية قتل الصحفي السعودية في تركيا.

وأطلق المؤيدون للفريق الأول هشتاغ #مسرحيه_جمال_خاشقجي الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من ثمانين ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم ممن يدعي أن السعودية قتلت أحد مواطنيها في تركيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saadjabbar1 خاشقجي شابت لحيته في الدوائر السياسية السعودية؛ حيث عمل بسفارتيّ المملكة في واشنطن ولندن،ومستشار لرئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل،ويعرف كيف تتعامل الدولة مع مُعارضيها..

ولو كان عنده شك ولو ١% أن ضررًا قد يلحقه ماتجه للقنصيلة باسطنبول..#مسرحيه_جمال_خاشقجي — سعد جبار (@saadjabbar1) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmanAldosary كل من روج وصدق #مسرحيه_جمال_خاشقجي قبل ظهور الحقيقة هم أشد خصومه..

ألفوا سيناريوهات مزعومة..

قدموا خصومتهم على حساب مشاعر أسرته..

تسابقوا للأكاذيب والإشاعات..

تمنوا مقتله لتمرير أجندتهم..

ثم اكتشفنا اليوم أنهم ليس أصدقائه بل ألد أعدائه.. — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malarab1 هم يعرفون بـ #مسرحيه_جمال_خاشقجي ويعرفون إننا نعرف إنهم يعرفون ومع ذلك يكذبون... #تنظيم_الحمدين_الارهابي لا يستعين الا بالنطيحة والمتردية ولا يدافع عن إرهاب الحمدين الا مجرم وقليل الأصل لكن حقائقنا ستدوس أكاذيبهم وللنابحين رسالة مباشرة مفادها لن نتوقف عن فضحكم ولن تقوم لكم قائمة — ‏محمد العرب،MOHAMMED ALARAB (@malarab1) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

وفي المقابل دشن الفريق الثاني هاشتاغات عدة نذكر منها #اغتيال_جمال_خاشقجي و #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله و #اختطاف_جمال_خاشقجي و #مقتل_جمال_خاشقجي ولكن أهمها كان #جمال_خاشقجي الذي حصل على أكثر من ثمانين ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن غضبهم تجاه ما تفعله السعودية بحق كل من يعارض سياسات المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hureyaksa الذين خطفوا ناصر السعيد من بيروت وقتلوه..

الذين اعتقلوا سليمان الدويش وقتلوه بطريقة وحشية..

الذين غدروا بالشاعر طلال الرشيد وقتلوه..

الذين اعتقلوا آلاف العلماء والناشطين وبطشوا بعائلاتهم..

لن يتورعوا أبداً عن قتل #جمال_خاشقجي ..

هؤلاء مجموعة لصوص ومجرمين .. — نحو الحرية (@hureyaksa) ٦ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AzzamTamimi تعامل السلطات التركية مع قضية #جمال_خاشقجي مخيبة للآمال. ليلة الأمس بدوا واثقين من معلوماتهم التي تفيد بأنه قتل على أيدي رجال أمن سعوديين جاءوا من الخارج. أما اليوم فلا يبدو أنهم متأكدون من أي شيء. ما الذي يجري يا #تركيا؟ — Azzam Tamimi عزام (@AzzamTamimi) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

ومن السياسة إلى الرياضة حيث احتلت مباراة القمة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول ومانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل السلبي حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأطلق عشاق كرة القدم هاشتاغ #ليفربول_السيتي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة أكد من خلالها المغردون قوة الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصا أن الفارق نقطتين بين المتصدر وصاحب المركز الخامس، وساند بعضهم اللاعب الجزائري رياض محرز الذي أهدر فرصة الفوز لفريقه بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.