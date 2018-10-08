مغردون: هل قتل #جمال_خاشقجي أم أنها مسرحية؟
قضايا كثيرة شغلت الرأي العام العربي على مواقع التواصل الاجتماعي نذكر منها، قضية اختفاء جمال خاشقجي، ومباراة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي.
جمال خاشقجي
مازال الجدل قائما حول قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ومازالت التعليقات والهاشتاغات المتعلقة بالقضية محور حديث العديد من المغردين العرب وخصوصا بعد خروج مسؤول تركي ليقول "خاشقجي قُتل داخل القنصلية".
وانقسم الشارع العربي بين من أيد مقولة أن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول وخرج منها بعد ساعة وبين من أيد فرضية قتل الصحفي السعودية في تركيا.
وأطلق المؤيدون للفريق الأول هشتاغ #مسرحيه_جمال_خاشقجي الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من ثمانين ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم ممن يدعي أن السعودية قتلت أحد مواطنيها في تركيا.
وفي المقابل دشن الفريق الثاني هاشتاغات عدة نذكر منها #اغتيال_جمال_خاشقجي و #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله و #اختطاف_جمال_خاشقجي و #مقتل_جمال_خاشقجي ولكن أهمها كان #جمال_خاشقجي الذي حصل على أكثر من ثمانين ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن غضبهم تجاه ما تفعله السعودية بحق كل من يعارض سياسات المملكة.
ومن السياسة إلى الرياضة حيث احتلت مباراة القمة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ليفربول ومانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل السلبي حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
وأطلق عشاق كرة القدم هاشتاغ #ليفربول_السيتي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة أكد من خلالها المغردون قوة الدوري الإنجليزي الممتاز خصوصا أن الفارق نقطتين بين المتصدر وصاحب المركز الخامس، وساند بعضهم اللاعب الجزائري رياض محرز الذي أهدر فرصة الفوز لفريقه بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.