جمال_خاشقجي: البحث عن حافلة سوداء "قد تحتوي على جثته"

قضايا اليوم التي حازت على اهتمام المغردين العرب: اهتمام بآخر المستجدات في قضية اختفاء خاشقجي، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، وغوغل يعلن إيقاف منصته الاجتماعية غوغل بلس.

جمال خاشقجي

مصدر الصورة Washington Post Image caption الصورة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست

نبدأ اليوم تقريرنا بآخر تطورات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته القنصلية السعودية باسطنبول.

وظهر اسم خاشقجي في أكثر من تسعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة خاشقجي الأخيرة له قبل اختفائه التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست وتظهره وهو يدخل القنصلية.

كما ناقش المغردون العرب وغيرهم ما تداوله الأتراك عن بحثهم عن حافلة سوداء غامضة تركت القنصلية بعد اختفاء خاشقجي، كما ناقشوا ما يتم تداوله ايضا عن فريق أرسل من السعودية يضم 15 شخصا، إذ قالت بعض الحسابات على مواقع التواصل إن ذلك الفريق جاء لقتل خاشقجي وتم نقل جثته بداخل تلك الحافلة السوداء.

وتداول المستخدمون ما نقلته صحف محلية أن ذلك الفريق غادر تركيا على متن طائرتين اتجهت واحدة منهم إلى دبي والأخرى إلى مصر.

هشام عشماوي

مصدر الصورة LNA Image caption صورة من القوات الليبية المسلحة التي القت القبض على عشماوي

وننتقل إلى حدث حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في مصر وهو إلقاء القوات الليبية المسلحة في شرقي ليبيا القبض على هشام عشماوي، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات المصرية، فجر يوم الاثنين.

ووفقا للسلطات المصرية فإن عشماوي كان أحد قيادات تنظيم جند الإسلام المرتبط بتنظيم القاعدة والناشط في شبه جزيرة سيناء.

وظهر هاشتاغ حمل عنوان هشام عشماوي في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الثلاثاء وورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل بداخل مصر وخارجها الصورة التي نشرت لعشماوي بعد إلقاء القبض عليه.

وهنأ مغردون القوات الليبية المسلحة على إلقاء القبض على عشماوي.

إلغاء غوغل بلس

مصدر الصورة Getty Images

أثار إعلان شركة غوغل إلغاء منصتها للتواصل الاجتماعي "غوغل بلس" اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد تعرض بيانات عدد كبير من المستخدمين لاختراق.

وظهر اسم المنصة بالانجليزية في اكثر من 15 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.