جمال_خاشقجي : الصحف التركية تنشر أسماء وصور "فريق الاغتيال"

قضايا اليوم: التفاعل مستمر مع قضية جمال خاشقجي بعد نشر صحف تركية أسماء وصورا لأفراد يقولون إنهم فريق سعودي ذهب إلى اسطنبول للتخلص من جمال خاشقجي، ومغردون يقولون إنهم توصلوا إلى هوياتهم ووظائفهم الحكومية في السعودية، وتفاعل عالمي مع يوم الصحة النفسية.

"فريق الاغتيال"

مصدر الصورة TRT World Image caption لقطة من فيديو نشرته صحف تركية تقول إنه يظهر أفرادا من الفريق السعودي عند وصولهم لأسطنبول

نبدأ اليوم تقريرنا بأحدث المستجدات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونجد اسم خاشقجي في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء في عدد من الدول العربية وهي قطر والأردن والبحرين، ولكنه لم يكن منتشرا بنفس القدر في أي من السعودية أو مصر أو الإمارات أو الكويت.

ويهتم المغردون حاليا بما نشرته صحف تركية عن الفريق السعودي المكون من 15 شخصا والذي تقول تلك الصحف إنه ذهب لأسطنبول لقتل خاشقجي والتخلص من جثته.

ونشرت صحيفة الصباح التركية أسماء أفراد ذلك الفريق.

وبحث عدد من المغردين عن هؤلاء الرجال ووظائفهم في السعودية، وقالو إنهم تمكنوا من تأكيد هويات العديد منهم عبر بحوث أجروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المغردون مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة ونشرتها صحف تركية تظهر وصول أفراد من ذلك "الفريق السعودي" إلى اسطنبول وزيارتهم القنصلية السعودية.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ما نشرته الصحف التركية أو الهويات التي توصل إليها المغردون.

كما تداول المغردون ما نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أتراك بأن "قرار اغتيال خاشقجي" جاء من سلطة ملكية في السعودية.

وظهر اسم خاشقجي بالإنجليزية في قرابة سبعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالعربية في نحو 17 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

يوم الصحة النفسية العالمي

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وننتقل إلى التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع يوم الصحة النفسية العالمي والذي يوافق العاشر من أكتوبر / تشرين الأول من كل عام.

وظهر هاشتاغ يحمل اسم اليوم بالإنجليزية في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الأربعاء.

وورد على الهاشتاغ أكثر من 120 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وشارك بالهاشتاغ وبمقابله بالعربية العديد من المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وعرض مستخدمون نصائح لمن يعانون من اضطرابات نفسية.