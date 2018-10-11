اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد تصريحات لسفير كندا السابق لدى الرياض دينيس هوراك قال فيها إن بلاده ارتكبت خطأ في تعاملها مع السعودية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هل اعتذرت كندا إلى السعودية؟

وتأتي هذه التصريحات بعد أن جمدت السعودية تعاملاتها التجارية مع كندا، وطردت سفيرها وأمرت كل الطلبة السعوديين هناك بالعودة.

وكانت السفارة الكندية قد نشرت تغريدة باللغة العربية تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن نشطاء تحتجزهم السلطات السعودية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد تصريحات هوراك.

وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #كندا_تعتذر_للسعوديه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة.

وعبر المستخدمون عن قوة السعودية معتبرين أن خسارة السعودية هي خسارة للعرب وخسارة للعالم الإسلامي على حد قولهم.

وفي المقابل، أكد كثيرون أن كندا لم تعتذر إلى المملكة العربية السعودية، وأن ما يتم تداوله عار عن الصحة، معتبرين أن السفير الكندي علق على التغريدة التي نشرت واعتبرها خطأ ولم يعتذر.