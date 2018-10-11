انتشار #اعصار_لبان الذي يهدد عمان بعد تطوره واتجاهه نحو ظفار واليمن
أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي #اعصار_لبان الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الأرصاد الجوية العمانية عن تطور العاصفة المدارية لبان إلى إعصار من الدرجة الأولى وترجح تحركه نحو ظفار واليمن.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عمان هاشتاغ #عمان_مستعده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السلطنة مؤكدين من خلاله استعداد المملكة لمواجهة الإعصار.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجويّة في سلطنة عمان، قد أصدرت في وقت سابق على حسابها الرسمي في تويتر (إشعار رقم "1")، بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية "لبان" في بحر العرب، بعد توقعات بتحوّله لإعصار من الدرجة الأولى.
ونبهت الهيئة اليوم في تغريدة من احتمالية تعمق الاعصار وتحوله إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال 48 ساعة القادمة.
كما أعلن نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة في سلطنة عمان إيقاف جميع العمليات في الميناء حتى إشعار آخر تحسّبًا لإعصار "لبان".