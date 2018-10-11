أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي #اعصار_لبان الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة.

مصدر الصورة @ALMISNID Twitter Image caption إعصار لبان

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الأرصاد الجوية العمانية عن تطور العاصفة المدارية لبان إلى إعصار من الدرجة الأولى وترجح تحركه نحو ظفار واليمن.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عمان هاشتاغ #عمان_مستعده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السلطنة مؤكدين من خلاله استعداد المملكة لمواجهة الإعصار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Azzan111111 #عمان_مستعده دائماً وأبداً

80 دولة استفادت من تجربة السلطنة في التعامل مع الانواء المناخية السابقة.

حيث أبهرت العالم في احتوائها لمكونو.



ولتقارب الحالتين وتأثيرهما على نفس المحافظة، سنرى تفوق أكثر في التعامل مع إعصار #لبان القادم بعون الله. — عزان الحوسني (@Azzan111111) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجويّة في سلطنة عمان، قد أصدرت في وقت سابق على حسابها الرسمي في تويتر (إشعار رقم "1")، بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية "لبان" في بحر العرب، بعد توقعات بتحوّله لإعصار من الدرجة الأولى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PACAOMAN ضمن جهود الهيئة في مشروع استكمال شبكة الرصد في السلطنة وتطوير رادارات الطقس،قام فريق من المهندسين والمبرمجين من المديرية العامة للارصاد في تركيب وتشغيل ٣ محطات رصد جديدة في ولايات الكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي

وكذلك تركيب أنظمة مراقبة آلية لجميع محطات الرادارات pic.twitter.com/lgGJeMnM6w — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

ونبهت الهيئة اليوم في تغريدة من احتمالية تعمق الاعصار وتحوله إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال 48 ساعة القادمة.

كما أعلن نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة في سلطنة عمان إيقاف جميع العمليات في الميناء حتى إشعار آخر تحسّبًا لإعصار "لبان".