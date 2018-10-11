نفى عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب ومدير عام المركز القطري للصحافة، في اتصال مع بي بي سي صحة ما أشيع عن اختفائه.

مصدر الصورة @alathbah Instagram Image caption الصحفي القطري عبدالله العذبة

واتصلت بي بي سي بعبدالله العذبة اليوم عبر موقع تويتر، للاستفسار عن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن العذبة نفى ذلك في رده على بي بي سي عبر تويتر: "كيف اختفيت وأنا هنا؟".

كما أرسل لبي بي سي رابطا لتغريدة الفيديو الذي نشره البارحة معلقا على قضية اختفاء الصحفي جمال خاشفجي لدحض ما يشاع ضده.

#اختفاء_عبدالله_العذبه

وكان #اختفاء_عبدالله_العذبه قد تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في قطر بعدما تساءل مستخدمون قطريون وخليجيون عن مصيره بعد تسريب مكالمة "جنسية" له مع سيدة بالأسرة الحاكمة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 37 ألف تغريدة أكد من خلالها المستخدمون خبر اختفاء العذبة.

ولم يقتنع البعض بأن الصحفي القطري هو من يستخدم تويتر، بل شخص ما يدير حسابه، وأن ظهوره بالفيديو لا يعني أنه طليق، بل قد يكون أُجبر على ذلك الظهور كرد على الجدل الدائر حول اختفائه.