جمال_خاشقجي: حديث عن تسجيلات صوتية لتعذيبه ومقتله، ودعم كويتي-إماراتي للسعوديين

على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية شفل بال المغردين العرب اخر التطورات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسط دعم من مغردين إماراتيين وكويتيين للسعودية "ضد من يتآمر ضدها".

"تسجيلات صوتية" وتعليق استثمار سعودي في شركة بريطانية

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من أمام القنصلية السعودية بأسطنبول

يستمر الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه بمصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وظهر اسم خاشقجي في أكثر من 160 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالانجليزية خلال نفس الفترة الزمنية في أكثر من مئتي ألف تغريدة.

وتداول المغردون العرب ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست أن السلطات التركية في جعبتها تسجيلات تثبت تعذيب وقتل خاشقجي داخل السفارة.

كما تداول مغردون الانباء التي تحدثت عن انسحاب المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خوسرواشي من مؤتمر كان سيعقد بالسعودية على خلفية اختفاء خاشقجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Meshal_Alnami انسحاب شركة أوبر ونيويورك تايمز وشخصيات أمريكية استشارية وإعلامية من التعاون مع #السعودية في مجالات إقتصادية وإعلامية بذريعة ضلوع السعودية بإختفاء خاشقجي يدل أن وراء الأكمة ما ورائها لأن أمريكا بلد مؤسسات ويسود فيها القانون فكيف يتخذون مثل هذا القرار قبل ظهور نتائج التحقيق ؟! — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وفي خطوة مماثلة نشر مؤسس مجموعة شركات فيرجن ريتشارد برانسون بيانا عبر صفحته على تويتر يقول فيه أنه سيوقف عمل شركاته على مشروعين سياحيين، بالإضافة إلى إيقافه المشاورات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حول استثمار سعودي في شركتين من شركات فيرجن تعملان على برامج استكشاف الفضاء والسفر إليه.

كما تداول المغردون مقطع فيديو للمحررة في الواشنطن بوست كارين عطية، التي عملت سابقا مع خاشقجي، وهي تبكي اثناء حديثها عنه في مقابلة مع وكالة رويترز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mujtahidd كارين عطية - محررة صفحة الشؤون الدولية في الواشنطن بوست والتي أقنعت جمال خاشقجي بالكتابة فيها- تنهار بالبكاء في مقابلة مع وكالة رويترز بعد أن كانت متماسكة في أكثر من عشر مقابلات، وذلك حين سألها المراسل إن كان لديها رسالة ترسلها لجمالhttps://t.co/6jTKL9ohoJ — مجتهد (@mujtahidd) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

دعم إماراتي-كويتي للسعودية

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وننتقل إلى الخليج حيث ينتشر أكثر من هاشتاغ يدعم السعودية ضد المؤامرة ضدها على حد قول المغردين.

ففي الكويت ظهر في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل عنوان #الشعب_الكويتي_مع_السعوديه أعلن عبره المغردون الكويتيون عن دعمهم لأشقائهم السعوديين على حد وصفهم.

وورد على هاشتاغ الدعم الكويتي نحو 15 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما ظهر هاشتاغ مماثل في منطقة الخليج حمل عنوان #الامارات_والسعوديه_معا_ابدا أعلن عبره مغردون إماراتيون دعمهم للسعودية ضد من يتآمر عليها على حد وصفهم.

أما بداخل السعودية فتداول المغردون هاشتاغ #مقاطعه_السياحه_التركيه على خلفية ما تنشره الشرطة التركية من أدلة تشير إلى قتل السعوديين لخاشقجي.

وعبر الهاشتاغ، وهو ليس بالجديد، حذر سعوديون من السفر إلى تركيا نظرا لتآمرها ضد المملكة في قضية خاشقجي، ولما تعانيه من انفلات أمني تسبب في اختفائه على حد وصف هؤلاء المغردين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KkalidM3 وطنا يتعرض لي مؤامرة خبيثة من هاذي الدولة واتابعها من لايقف مع وطنه لايحتاجه لاحقاً الوطن لا مساومة فيه 💚🇸🇦..



#مقاطعه_السياحه_التركيه — خالد (@KkalidM3) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Eng_Nimri 🔴 من أجل وطنك وأسرتك جاوب بلا عاطفة🌹

✔️ هل #تركيا خيار مناسب لك ولأسرتك كسائح سعودي؟

✔️ هل من الطبيعي أن تذهب مع أسرتك وهناك خطورة عليهم حتى ولو كانت قليلة؟

✔️ هل في #تركيا شىء لا تجده في أرض الله الواسعة؟

✔️ هل تستحق حكومة #تركيا دعمها اقتصادياً بدعم السياحة فيها؟ — عبدالرحمن النمري (@Eng_Nimri) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ المقاطعة ليظهر في أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.