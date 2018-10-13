مصريون يطالبون: #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي

مظاهرة على تويتر لمطالبة الرئيس السيسي بالتكفل بعلاج أم لثلاثة أطفال وهاشتاغ #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي .

#نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أطلق مصريون نداء إنسانيا عاجلا دعوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لعلاج أم لثلاثة أطفال مصابة بكدمة النخاع الشوكي جعلها غير قادرة على الحركة ولا يوجد لها علاج بمصر.

ونشر حساب ملك الفراعنة على تويتر تغريدة قال فيها " صحبتنا اسمها نسرين وعندها حاله كدمه في النخاع الشوكي وكل ما تروح لدكتور يقولها مفيش علاج في مصر لحالتك في علاج حالتها في الاردن اتمنا من الاستاذ معتز والاستاذ محمد انهم يحاولو يسعدوها وربنا يتقبل منكم ويجعلو في ميزان حسناتكم" مرفقا إيها بهاشتاغ #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Vip__ELSheikh @moatazmatar @M_nasseraly

صحبتنا اسمها نسرين وعندها حاله كدمه في النخاع الشوكي وكل ما تروح لدكتور يقولها مفيش علاج في مصر لحالتك في علاج حالتها في الاردن

اتمنا من الاستاذ معتز والاستاذ محمد انهم يحاولو يسعدوها وربنا يتقبل منكم ويجعلو في ميزان حسناتكم#نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي — مــلـــك الفراعنه (@Vip__ELSheikh) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت نسرين قد نشرت على صفحتها تغريدة قالت فيها "انا نسرين مش بفكر في نفسي والله بس فيه ناس كتير زي مش عارفين يوصلوا صوتهم والنهارده هتكلم باسم اي حد عنده كدمه في النخاع الشوكي يا ريسنا انا لا مشلولة ولا قادره امشي ونفسي اقدر اتحرك قدام عيالي"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @vip_nosa_20 #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي

انا نسرين مش بفكر في نفسي والله بس فيه ناس كتير زي مش عارفين يوصلو صوتهم والنهارده هتكلم باسم اي حد عنده كدمه في النخاع الشوكي

يا ريسنا انا لا مشلوله ولا قادره امشي ونفسي اقدر اتحرك قدام عيالي — 🍒كۣۗہريۣۗہزۣهۣۗہ 💔🕊 (@vip_nosa_20) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الهاشتاغ مطلقين من خلاله صرخة بلغت قوتها أكثر من 54 ألف تغريدة تصدرت قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر طالب من خلالها المستخدمون الرئيس السيسي بالتدخل لعلاج نسرين وحل مشكلتها.