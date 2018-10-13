مصريون يطالبون: #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي
مظاهرة على تويتر لمطالبة الرئيس السيسي بالتكفل بعلاج أم لثلاثة أطفال وهاشتاغ #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي .
#نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي
أطلق مصريون نداء إنسانيا عاجلا دعوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لعلاج أم لثلاثة أطفال مصابة بكدمة النخاع الشوكي جعلها غير قادرة على الحركة ولا يوجد لها علاج بمصر.
ونشر حساب ملك الفراعنة على تويتر تغريدة قال فيها " صحبتنا اسمها نسرين وعندها حاله كدمه في النخاع الشوكي وكل ما تروح لدكتور يقولها مفيش علاج في مصر لحالتك في علاج حالتها في الاردن اتمنا من الاستاذ معتز والاستاذ محمد انهم يحاولو يسعدوها وربنا يتقبل منكم ويجعلو في ميزان حسناتكم" مرفقا إيها بهاشتاغ #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي .
وكانت نسرين قد نشرت على صفحتها تغريدة قالت فيها "انا نسرين مش بفكر في نفسي والله بس فيه ناس كتير زي مش عارفين يوصلوا صوتهم والنهارده هتكلم باسم اي حد عنده كدمه في النخاع الشوكي يا ريسنا انا لا مشلولة ولا قادره امشي ونفسي اقدر اتحرك قدام عيالي"
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الهاشتاغ مطلقين من خلاله صرخة بلغت قوتها أكثر من 54 ألف تغريدة تصدرت قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر طالب من خلالها المستخدمون الرئيس السيسي بالتدخل لعلاج نسرين وحل مشكلتها.