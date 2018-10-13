ثلاث سيارات للخارجية اللبنانية تشعل مواقع التواصل في لبنان

نشرت الجريدة الرسمية اللبنانية بتاريخ 11 تشرين الاول / أكتوبر2018، مرسومًا لشراء ثلاث سيارات من نوع BMW لوزارة الخارجية بقيمة 325 مليون ليرة لبنانية.

وزارة الخارجية اللبنانية

Image caption مرسوم في الجريدة الرسمية

شغل خبر السيارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وانتشر المرسوم بشكل كبير على جميع المنصات، وانقسم الشارع اللبناني إلى فريقين.

تحدث الفريق الأول عن الفساد المستشري في جميع القطاعات، فغرد أحدهم قائلا "التقشف في وزارة الخارجية ومنع هدر المال العام والاصلاح والتغيير في ظل الوزير جبران باسيل ترجم بشراء ٣ سيارات جديدة بحوالى ٢٢٥ الف دولار"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naufaldaou التقشف في وزارة الخارجية ومنع هدر المال العام والاصلاح والتغيير في ظل الوزير جبران باسيل ترجم بشراء ٣ سيارات جديدة بحوالى ٢٢٥ الف دولار pic.twitter.com/ACPQFNVAkQ — naufal daou (@naufaldaou) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salmanonline نحو 217 الف دولار كلفة شراء ٣ سيارات فاخرة لحساب وزارة الخارجية اللبنانية. وقع عليها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المال بمرسوم! هيدا هوي الفساد من تحت الطاولة او عالمكشوف. مش مهم، المهم يكذبوا عالاعلام انو في صراع بيناتن. بس عالصفقات الموضوع محسوم. كلهم بخانة واحدة. pic.twitter.com/jdjWmJobkT — Salman Andary (@salmanonline) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mouswehbi مبروك "معظمة" الى وزارة الخارجية اللبنانية.



نظر للرفاه الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، قررت وزارة الخارجية والمغتربين ان تقوم بشراء ثلاث سيارات BMW من الطراز الحديث، يبلغ ثمن كل واحدة منها سبعون الف دولار اميركي...



وفيما تفرض الضرائب على الشعب اللبناني#لاتكن_بلا_اخلاق pic.twitter.com/Q7g4kAN0S8 — Makaveli (@mouswehbi) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وفي المقابل دافع آخرون عن وزارة الخارجية والوزير جبران باسيل، معتبرين أن ما يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي إنما هو لتشويه صورة التيار الوطني الحر ورئيسه باسيل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GeorgesElKhou20 جماعة المياومين هايشين كيف وزارة الخارجية بتشتري 3 سيارات للوزارة

مخصصة لاستقبال الوفود التي تزور لبنان

بدن كل ما أجا وفد نطلب دليفري موتو مع سائق لابس مشاية باصبع

هودي السيارات ملك الوزارة والدولة اللبنانية

بدنا نسألكم عن الأموال اللي نهبتوها لجيوبكم

وخاصة من مجلس الجيوب#موتو — Georges El Khoury (@GeorgesElKhou20) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @roudy_wannous غريبين يا هل الشعب

ما بتحبو يجي ولاد الزعما نواب وإذا اجا حدن من الشعب و عمل يللي بعمركن ما شفتو من شفافية بهل الوزارات بتسألو مين انت و شو كنت

شعب منفصم

ما عاجبك جبران باسيل ابن الاوادم ؟

ولا بتحب يللي جايي من حاجز مليشيوي ولا يللي كان يقتل و يحط بصندوق السيارة

عنجد شي غريب — Roudy Wannous (@roudy_wannous) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وفي وقت لاحق، أصدت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه:

"عطفاً على الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول قيام وزارة الخارجية والمغتربين بعملية شراء لثلاث سيارات من نوع BMW، يهم الوزارة أن توضح بأن ذلك قد تم استناداً الى مرسوم التشريفات والمراسم في الجمهورية اللبنانية الذي أناط بالوزارة القيام بالمراسم الرسمية بكافة جوانبها بما في ذلك استقبال الوفود الرسمية لدى وصولها الى لبنان والسفراء الأجانب لدى تسليمهم لأوراق اعتمادهم لرئيس الدولة.

وأضاف البيان "بما أنه قد مضى أكثر من ستة عشر عاماً على آخر عملية شراء لسيارتين لهذه الغاية حيث أصبحت حالتهما غير لائقة ومتهالكة لتأدية المهام الرسمية المتوخاة، تقدّمت الوزارة بطلب شراء السيارات المذكورة، وقد وافق مجلس الوزراء على طلبها نظراً للأسباب المعروضة وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٨".

كما يهم الوزارة أن تؤكد أن "أي إنفاق تقوم به يخضع لاعتبارات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، لا سيّما عندما يتعلّق الامر بالنواحي التي تستوجب التقيّد بمعايير ديبلوماسية ورسمية محدّدة ومتعارف عليها دولياً."