احتلت ذكرى تشرين من عام ١٩٩٠ مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وهي ذكرى اقتحام القوات السورية للقصر الجمهوري في بعبدا الذي كان يشغله رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون ما أدى الى خروجه من القصر الرئاسي ولجوئه الى السفارة الفرنسية .

#١٣_تشرين

مصدر الصورة AFP Contributor Image caption لبنانيون يحيون ذكرى #١٣_تشرين

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هجوما عنيفا من قبل مناصري التيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع مطلقين هاشتاغ #١٣_تشرين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان و #غدر_القوات حاصدين أكثر من أربع ألاف تغريدة.

وفي المقابل أطلق مغردو القوات اللبنانية هاشتاغ #ان_عدتم_لن_نعود في إشارة منهم إلى عدم الرد على التيار وحلفائه.