إعلامي سعودي يثير الغضب بتشبيهه ميسي بالمخدرات
أثار الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو له، يقول منتقدوه إنه يروج فيه للمخدرات.
#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات
وواجه الإعلامي السعودي، انتقادات حادة، على خلفية تشبيهه ليونيل ميسي، نجم برشلونة بالمخدرات، وذلك أثناء مرافقته لبعثة منتخب الأرجنتين، المشاركة في الدورة الرباعية «سوبر كلاسيكو» في السعودية.
وأطلق المغردون هاشتاغ #الفراج_الجميع_يحب_المخدرات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن غضبهم لما صدر عن الفراج.
وحاول البعض تبرير الواقعة مؤكدين أن التعبير خان الفراج، بسبب عدم إتقانه التام للغة الإنجليزية، ليظهر كما لو أنه يروج للمخدرات.
كما أوضح المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسه بعد تداول هذا الهاشتاغ بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، وأن الجميع يحبها، سيؤدي اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات، نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها.