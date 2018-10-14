إعلامي سعودي يثير الغضب بتشبيهه ميسي بالمخدرات

أثار الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو له، يقول منتقدوه إنه يروج فيه للمخدرات.

#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات

مصدر الصورة Instagram @waleed_alfarraj Image caption الإعلامي السعودي وليد الفراج

وواجه الإعلامي السعودي، انتقادات حادة، على خلفية تشبيهه ليونيل ميسي، نجم برشلونة بالمخدرات، وذلك أثناء مرافقته لبعثة منتخب الأرجنتين، المشاركة في الدورة الرباعية «سوبر كلاسيكو» في السعودية.

وأطلق المغردون هاشتاغ #الفراج_الجميع_يحب_المخدرات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن غضبهم لما صدر عن الفراج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k_alkhamesi الاعتذار لا يكفي، أنت أخطأت ويجب أن تحاسب وفق الأنظمة والقوانين، أما موضوع أن كل شخص يخطئ ويعتذر إن لاحقته الجهات المعنية، فهذا تبرير لا يحمي أي شخص من العقاب؛ رجال الأمن يسهرون الليالي من أجل محاربة هذه السموم وأنت تتشدق بها وكأنها طرفة على طرف لسانك.#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات — خلف الخميسي (@k_alkhamesi) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وحاول البعض تبرير الواقعة مؤكدين أن التعبير خان الفراج، بسبب عدم إتقانه التام للغة الإنجليزية، ليظهر كما لو أنه يروج للمخدرات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALMRISEUL #وليد_الفراج اسم يتفق معه كثيرين و يختلف معه آخرين و هذا أمر طبيعي كونه إعلامي مؤثر .

العاقل لا يمكن أن يصدق أنه يقصد ما ذهب إليه الكثيرين و كل ما في الأمر أنه خانه التعبير باللغة الإنجليزية

ضعوا لأخيكم المسلم 70 عذر 🌹



#الفراج_الجميع_يحب_المخدرات

.https://t.co/rOnbLqHTBv — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @medhatshlaby #الفراج_الجميع_يحب_المخدرات

جماهير نادي النصر بتشن حملة على وليد الفراج مش عشان اللي قاله بل بسبب شهادته في نادي الهلال السابقة

وليد خانه التعبير وكلنا عارفين ده وياريت كجمهور هلالي زي ماشهد لفريقنا بالحق نتصدى لحملتهم الانتقاميه منه ظ

ودايما احسن الظن في الناس pic.twitter.com/AAekNmvmZt — مدحت شلبي (@medhatshlaby) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

كما أوضح المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسه بعد تداول هذا الهاشتاغ بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمخدرات، وأن الجميع يحبها، سيؤدي اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات، نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mokafha_SA صرح المتحدث الرسمي لـ #المديرية_العامة_لمكافحة_المخدرات العقيد/عبدالعزيز بن محمد كدسه بأن ما تحدث به احد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها -على حد قوله-

يتبع — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨