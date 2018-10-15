مغردو الخليج: #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله

انتشر خبر وفاة الفنان القطري عبد العزيز جاسم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق المغردون هاشتاغ #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية نذكر منها قطر والأردن والكويت والبحرين ومصر وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله

مصدر الصورة Instagram @kn.bh285 Image caption الفنان القطري عبد العزيز جاسم

وحصد الهاشتاغ أكثر من 28 ألف تغريدة عبر من خلالها محبو الفنان عبد العزيز جاسم عن حزنهم لفقدان أحد أبرز الفنانين في الخليج العربي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_saudi88 #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله



وفاة بعد وفاة

وجنازة بعد جنازة

الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر

اللهم إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وثبتني عند السؤال

و سخر لي من يدعو لي دون ملل

ولا تقبض روحي إلا وانت راضٍ عني🙌🏻 — ﮼البرنسيسه👑 (@A_saudi88) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وتوفي عبد العزيز جاسم، الأحد في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما.

بينما نعاه نشطاء ومسؤولون وفنانون وإعلاميون قطريون وعرب على رأسهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBA_AlThani_ لا شك أن رحيل الفنان القطري القدير عبدالعزيز جاسم سيترك أثره على الساحة الفنية القطرية و الخليجية و في قلوب أهل قطر و الخليج.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة و جميع محبيه #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وأطفأت قطر مسرحها الوطني حدادا على الفنان الراحل.