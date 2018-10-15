مغردو الخليج: #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله
انتشر خبر وفاة الفنان القطري عبد العزيز جاسم بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق المغردون هاشتاغ #عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية نذكر منها قطر والأردن والكويت والبحرين ومصر وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمه_الله
وحصد الهاشتاغ أكثر من 28 ألف تغريدة عبر من خلالها محبو الفنان عبد العزيز جاسم عن حزنهم لفقدان أحد أبرز الفنانين في الخليج العربي.
وتوفي عبد العزيز جاسم، الأحد في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما.
بينما نعاه نشطاء ومسؤولون وفنانون وإعلاميون قطريون وعرب على رأسهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وأطفأت قطر مسرحها الوطني حدادا على الفنان الراحل.