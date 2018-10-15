سجال عبر تويتر في لبنان بين مؤيدين ومعارضين للمملكة العربية السعودية
مستخدمو تويتر في لبنان يطلقون هاشتاغ #من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه بعد الضجة العربية والعالمية التي أحدثتها قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي..
#من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه
وحصد الهاشتاغ أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن دعمهم للسعودية "التي وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف" على حد قولهم.
وفي المقابل استخدم المعارضون للسعودية في لبنان الهاشتاغ نفسه للهجوم على المملكة واتهامها بقتل الأطفال في اليمن ودعمها "للجماعات الإرهابية في سوريا" واحتجازهم لرئيس الحكومة سعد الحريري على حد قولهم.
#من_لبنان_كلنا_مع_اليمن
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أطلق معارضون لسياسة المملكة العربية السعودية في لبنان هاشتاغ #من_لبنان_كلنا_مع_اليمن حاصدا أكثر من ألفي تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن دعمهم لليمن وأهلها في مواجهة السعودية وحلفائها، وأعلنوا تمسكهم بمحور "المقاومة" الذي يمتد من إيران إلى العرق مرورا بسوريا ولبنان وصولا إلى فلسطين.