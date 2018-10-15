سجال عبر تويتر في لبنان بين مؤيدين ومعارضين للمملكة العربية السعودية

مستخدمو تويتر في لبنان يطلقون هاشتاغ #من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه بعد الضجة العربية والعالمية التي أحدثتها قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي..

#من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه

مصدر الصورة Twitter @AbuArabBeirut Image caption المملكة العربية السعودية ولبنان

وحصد الهاشتاغ أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن دعمهم للسعودية "التي وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف" على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbuArabBeirut #من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه

من كان يظن بالمملكة شرا، فله اكثر مما يريد. أما من يعرف المملكة، ويعرف كم تحفظ حقوق الجميع، حتى من اعتدى أو تطاول عليها، وهذا دليل القوة والحكمة والتمسك بديننا الحنيف. لقد سامحت المملكة جميع من أساؤوا إليها وكانت دوما ترد العدوان عليها بالتسامح والروية pic.twitter.com/nYcxr1eWoi — ابن بيروت (@AbuArabBeirut) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وفي المقابل استخدم المعارضون للسعودية في لبنان الهاشتاغ نفسه للهجوم على المملكة واتهامها بقتل الأطفال في اليمن ودعمها "للجماعات الإرهابية في سوريا" واحتجازهم لرئيس الحكومة سعد الحريري على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malakwehbiiii #من_لبنان_كلنا_مع_السعوديه

كلنا!!!!!!!!!!!!!

انو عالقليلة قولوا جزأ من شعب لبناني الذليل التابع لآل السعود لجرب بس صدق الهاشتاغ..بس ما فهمت تضامن بشو!!بالمجازر باليمن أو دعمن للجماعات الإرهابية بسورية أو حجزن لسعد الحريري!!! — Malak wehbi (@malakwehbiiii) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

#من_لبنان_كلنا_مع_اليمن

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أطلق معارضون لسياسة المملكة العربية السعودية في لبنان هاشتاغ #من_لبنان_كلنا_مع_اليمن حاصدا أكثر من ألفي تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن دعمهم لليمن وأهلها في مواجهة السعودية وحلفائها، وأعلنوا تمسكهم بمحور "المقاومة" الذي يمتد من إيران إلى العرق مرورا بسوريا ولبنان وصولا إلى فلسطين.