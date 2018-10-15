سعوديون يغردون : #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان و #كلمه_لاعداء_مملكتنا_السعوديه

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عددا من الهاشتاغات المؤيدة للملكة وولي العهد محمد بن سلمان موجهين رسائل لـ"أعداء" بلادهم في ظل أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption القنصلية السعودية في تركيا

#كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان

وجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية رسائل إلى ولي العهد محمد بن سلمان، من خلال هاشتاغ #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 470 ألف تغريدة عبروا من خلالها عن موقفهم الثابت والمبدئي ضد ما وصفوه بـ "المؤامرة" التي تحاك ضد السعودية وقادتها ومحاولة النيل منها.

#كلمه_لاعداء_مملكتنا_السعوديه

ولم يكتف المغردون السعوديون برسائل التأييد لبن سلمان بل وجهوا رسائل أخرى لمن وصفوهم بـ"الأعداء" من خلال هاشتاغ #كلمه_لاعداء_مملكتنا_السعوديه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 190 ألف تغريدة، ردا على الاتهامات التي تواجهها السعودية بالضلوع في اختفاء خاشقجي.

#السعوديون_صف_واحد_مع_قيادته

وخلص المغردون إلى القول #السعوديون_صف_واحد_مع_قيادته، معتبرين أن الأحداث تتوالى على المملكة، ومع كل حدثٍ وأزمة يظهر جليًا قوة وتلاحم الشعب مع قيادته، وأبدو دعمهم ومساندتهم لهم. ووصلت عدد المشاركات بالهاشتاغ إلى أكثر من 90 ألف تغريدة مؤيدة للملك والمملكة وولي عهدها.