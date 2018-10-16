مغردون كويتيون وعرب : #شكرا_مرزوق_الغانم

أشعلت مداخلة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالب فيها برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع ضد إسرائيل.

#شكرا_مرزوق_الغانم

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT Image caption رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

وقال الغانم مخاطبا الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي:" إن من ينتظرون أن يرفع الشعب الفلسطينيخرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلى المجهول، أقول لهم لن يحصل ابدا، مضيفا "نقول بالعربية "هذا عشم إبليس بالجنة"

وأضاف" "منذ أكثر من ٥٠ عامًا يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرًا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlmajlisChannel رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطالب في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٩ برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

https://t.co/e0dM1DFocN — تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع كلمة الغانم، وأطلقوا هاشتاغ #شكرا_مرزوق_الغانم وآخر يحمل اسمه #مرزوق_الغانم الذي تم تداوله في عدد من الدول العربية وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المستخدمون مقتطفات من كلمة مرزوق طالبوا من خلالها الحكام العرب والمسؤولين العرب أن يتذكروا بأن القدس كلها للمسلمين شرقية وغربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jhelles لله درك يا ابن الكويت ما أشجعك وما أقوى كلامك!

رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم يجبر الوفد الصهيوني على مغادرة القاعة، وذلك خلال كلمته النارية المشبعة بحب فلسطين، وفضح الغزاة المحتلين، في أكبر تجمع برلماني دولي في جنيف!

لا تزال الكويت تغمرنا بعطفها وتضامنها في كل مجال! pic.twitter.com/r4egYSBFLI — جهاد حِلِّس (@jhelles) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

كما انزعج واعترض الوفد الإسرائيلي أثناء كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي في جينيف .