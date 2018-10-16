غضب على مواقع التواصل بعد إعلان #المهره_محافظه_منكوبه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان محافظة المهرة في اليمن محافظة منكوبة.

#المهره_محافظه_منكوبه

مصدر الصورة Getty Images Image caption اليمن: إعلان المهرة محافظة منكوبة

وأطلق المغردون هاشتاغ #المهره_محافظه_منكوبه بعدما وجهت السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، نداء استغاثة للحكومة اليمنية ودول التحالف العربي المشترك والمنظمات الإنسانية والدولية، مُعلنة أن المحافظة محافظة منكوبة بعد تعرضها لكارثة طبيعية نتيجة السيول بعد تعرضها لعاصفة مدارية وإعصار لبان.

وتصدر الهاشتاغ قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في عمان حاصدا أكثر من أربع ألاف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم لما يحدث لليمن من جوع وحصار.

ونشر المستخدمون صورا ومقاطع مصورة للسيول والأضرار التي حلت بالمحافظة .