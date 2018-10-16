مباراة #السعوديه_العراق حديث المغردين العرب

  • 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة المنتخب السعودي ومنافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، (سوبر كلاسيكو)، في ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

#السعوديه_العراق

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Image caption صورة من مباراة السعودية والعراق

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المباراة مطلقين هاشتاغ #السعوديه_العراق الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 55 ألف تغريدة.

وعبر محبو المنتخب السعودي عن فرحتهم بهرف التعادل معتبرين أن المنتخب قدم أداء جيد.

وشكر العراقيون الاتحاد السعودي على اختياره العراق ليشارك ضمن هذه البطولة.

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