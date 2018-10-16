مباراة #السعوديه_العراق حديث المغردين العرب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة المنتخب السعودي ومنافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، (سوبر كلاسيكو)، في ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

#السعوديه_العراق

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من مباراة السعودية والعراق

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المباراة مطلقين هاشتاغ #السعوديه_العراق الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 55 ألف تغريدة.

وعبر محبو المنتخب السعودي عن فرحتهم بهرف التعادل معتبرين أن المنتخب قدم أداء جيد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Thamerbinrakkan عندما تحارب لاعبك عيانا بيانا وهو هداف تصفيات كأس العالم ٢٠١٨م تحمل مايحدث

ليكن شعارنا الوطن أولا ونحترم شعاره السيفين والنخله 🇸🇦

ابعدوا خبراء الفلس أصحاب الميول الزرقاء

سخروا المنتخب معسكر لناديهم ولازلنا على انجاز ٩٦م للاسف الشديد!!!!#السعوديه_العراق pic.twitter.com/Hl5BfGgEPm — Thamer bin Rakan🇸🇦 (@Thamerbinrakkan) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

وشكر العراقيون الاتحاد السعودي على اختياره العراق ليشارك ضمن هذه البطولة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmdAlg95 شكراً للأتحاد السعودي على اختياره العراق ليشارك ضمن هذه البطولة وتفضيلنا على الكثير من الدول العراق والسعودية يربطنا دين ولغة قومية وقبائل وعادات وتقاليد وكلشي مشترك "بلد واحد" مبروك للفائز مقدماً وهاردلك للخاسر

🇸🇦❤️🇮🇶

#السعوديه_العراق pic.twitter.com/ko0NR0Y7aX — أحمد الجبوري || 🇮🇶 (@AhmdAlg95) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨