مباراة #السعوديه_العراق حديث المغردين العرب
- 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة المنتخب السعودي ومنافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، (سوبر كلاسيكو)، في ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.
#السعوديه_العراق
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المباراة مطلقين هاشتاغ #السعوديه_العراق الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 55 ألف تغريدة.
هدف العراق الأول HD #السعوديه_العراق pic.twitter.com/iVqH4NYIaY— صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @i7S8R
قووووووووووووووووول التعادل لـ السعوديه " عبدالعزيز البيشي " HD#السعوديه_العراق pic.twitter.com/qiZQsHFSgS— صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @i7S8R
وعبر محبو المنتخب السعودي عن فرحتهم بهرف التعادل معتبرين أن المنتخب قدم أداء جيد.
سالم الدوسري : طول المباره مراوغات تسديدات ضياع اهداف محققه ..— فواز الشلوي 🇸🇦 . (@fawaz_alahli) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
غريب : دخل اخر ١٠ دقائق .. مراوغات وصنع هدف بمجهود جميل ..💚👏#السعوديه_العراق pic.twitter.com/jT9MPb1Vkm
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @fawaz_alahli
العمر مجرد رقم ... عند الذهب ابوعمر 💚— حسين عبدالغني 🇸🇦 (@Hsulimani_24) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
#السعوديه_العراق pic.twitter.com/b79dU7MUlt
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Hsulimani_24
عندما تحارب لاعبك عيانا بيانا وهو هداف تصفيات كأس العالم ٢٠١٨م تحمل مايحدث— Thamer bin Rakan🇸🇦 (@Thamerbinrakkan) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
ليكن شعارنا الوطن أولا ونحترم شعاره السيفين والنخله 🇸🇦
ابعدوا خبراء الفلس أصحاب الميول الزرقاء
سخروا المنتخب معسكر لناديهم ولازلنا على انجاز ٩٦م للاسف الشديد!!!!#السعوديه_العراق pic.twitter.com/Hl5BfGgEPm
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Thamerbinrakkan
وشكر العراقيون الاتحاد السعودي على اختياره العراق ليشارك ضمن هذه البطولة.
شكراً للأتحاد السعودي على اختياره العراق ليشارك ضمن هذه البطولة وتفضيلنا على الكثير من الدول العراق والسعودية يربطنا دين ولغة قومية وقبائل وعادات وتقاليد وكلشي مشترك "بلد واحد" مبروك للفائز مقدماً وهاردلك للخاسر— أحمد الجبوري || 🇮🇶 (@AhmdAlg95) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
🇸🇦❤️🇮🇶
#السعوديه_العراق pic.twitter.com/ko0NR0Y7aX
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmdAlg95
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المنتخب السعودي يسجل هدف قاتل في اخر ثواني لتنتهي المباراة تعادل حبايب بين الاشقاء اداء منتخبنا في تحسن طفيف ومستوى...Posted by Hossam RH on Monday, 15 October 2018
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها Hossam