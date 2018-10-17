عمان تحتفل بـ #يوم_المراه_العمانيه

يحتفل العمانيون في السابع عشر من شهر أكتوبر / تشرين الأول من كل عام بيوم المرأة العمانية وذلك تكريماً لها وتقديراً للمكانة التي وصلت إليها.

#يوم_المراه_العمانيه

مصدر الصورة Instagram @roz.gift Image caption يوم المرأة العمانية

وأطلق العمانيون بهذه المناسبة هاشتاغ #يوم_المراه_العمانيه ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السلطنة حاصدا أكثر من سبع آلاف تغريدة.

وأكد المغردون على دور المرأة في المجتمع العماني وعلى أحقيتها بهذا اليوم نظرا للجهود التي قامت بها خدمة للوطن.

كما أصدر مجلس الوزراء العماني بيانًا حول احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية جاء فيه: "لقد أثبتت المرأة العمانية كفاءة عالية في تحمّل مسؤولياتها الوطنية جنبًا إلى جنب مع الرجل في كافة قطاعات العمل والإنتاج، إضافة إلى دورها في تمثيل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى الرغم من اضطلاع المرأة بذلك الدور فإن هذا لم يقلل من التزاماتها الأسرية في إعداد الأجيال الواعدة.".