مغردون: #العلاوه_السنويه "مكرمة من الملك" أم "تغطية على قضية خاشقجي"؟

أصدر الملك سلمان قرارا يقضي بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي مع شرط إجراء تقييم للموظف لتحديد أحقيته بالعلاوة من عدمها. وتباينت ردود فعل المغردين بين مؤيد ومشكك في الدوافع وراء توقيت القرار.

#العلاوه_السنويه

مصدر الصورة Getty Images Image caption الملك سلمان يصدر قرارا يقضي بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي

واحتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الملك من خلال هاشتاغ #العلاوه_السنويه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة، وهاشتاغ #اعادة_العلاوة_السنوية الذي حصد أكثر من سبعة آلاف تغريدة.

وشكر كثيرون ملك البلاد الذي وافق على طلب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإعادة صرف العلاوة السنوية بالطريقة السابقة.

وفي المقابل اعتبر كثيرون أن سبب الزيادة على الرواتب في هذا التوقيت بالذات هو محاولة للتغطية على ما وصفوها بـ "فضيحة" جمال خاشقجي لإلهاء الناس بأمور أخرى.

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