توج المنتخب البرازيلي بطلا للسوبر كلاسيكو بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني، بهدف دون مقابل وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في السعودية، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التي تضم بجانبهما السعودية والعراق.

#البرازيل_الارجنتين

مصدر الصورة Getty Images Image caption المنتخب البرازيلي بطلا للسوبر كلاسيكو

وأطلق محبو كرة القدم هاشتاغ #البرازيل_الارجنتين الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية نذكر منها السعودية والعراق والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 60 ألف تغريدة عبر خلالها مشجعو المنتخب البرازيلي عن فرحتهم بالفوز على الأرجنتين وحمل لقب بطل الدورة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو).

وفي المقابل أعرب محبو منتخب الأرجنتين عن استيائهم من أداء المنتخب في الآونة الأخيرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rashed_N1988 الارجنتين من دون ميسى كالماء لا طعم ولا رائحة ولا لون — Rashed Najem (@Rashed_N1988) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kasano2 بالامس احرز مدافع منتخب البرازيل ونادي الانتر ميراندا هدف الفوز ضد الارجنتين بالوقت بدل الضائع .

بالمقابل لم يستطيع مهاجم الارجنتين وهداف الانتر ايكاردي من التسجيل ضد البرازيل في اول مباراة له مع المنتخب الارجنتيني . #انترناسيونالي — Ghassan Assaad (@kasano2) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨