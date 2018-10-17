المغردون يحتفلون بنتيجة مباراة #البرازيل_الارجنتين في الدورة الرباعية - سوبر كلاسيكو - بالسعودية
توج المنتخب البرازيلي بطلا للسوبر كلاسيكو بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني، بهدف دون مقابل وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في السعودية، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التي تضم بجانبهما السعودية والعراق.
#البرازيل_الارجنتين
وأطلق محبو كرة القدم هاشتاغ #البرازيل_الارجنتين الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية نذكر منها السعودية والعراق والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 60 ألف تغريدة عبر خلالها مشجعو المنتخب البرازيلي عن فرحتهم بالفوز على الأرجنتين وحمل لقب بطل الدورة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو).
وفي المقابل أعرب محبو منتخب الأرجنتين عن استيائهم من أداء المنتخب في الآونة الأخيرة.