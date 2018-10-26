أثارت صورة انتشرت بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، تظهر "وفدًا إسرائيليًا في مطار الدوحة"، موجة غضب بين المستخدمين.

#يلا_تطبيع

مصدر الصورة NurPhoto Image caption أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للجمباز الفني "قطر 2018"

وتأتي هذه الصورة بعد وصول الوفد للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني "قطر 2018" التي تحتضنها الدوحة في نسختها الثامنة والأربعين بمشاركة كبيرة من أبطال وبطلات العالم والأولمبياد بصالة أسباير وتستمر حتى الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وأطلق المغردون هاشتاغ #يلا_تطبيع الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية منها: قطر ومصر والكويت وعمان والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتجاوز عدد المشاركات بالهاشتاغ 22 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

وفي المقابل ظهر هاشتاغ يحمل اسم #شباب_قطر_ضد_التطبيع رفضا لمشاركة إسرائيل في بطولة عالمية تقام على أرض عربية.