سيول الأردن تشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد مقتل 20 شخصا

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل 18 شخصا على الأقل جراء سيول اجتاحت منطقة قريبة من البحر الميت في الأردن، ومعظم هؤلاء من الطلبة جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستلقونها .

#سيول_الاردن

مصدر الصورة YOUTUBE منوعات من الحياة
Image caption ارتفاع حصيلة وفيات السيول في منطقة البحر الميت إلى 20

وتصدر هاشتاغ #سيول_الاردن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي حاصدا أكثر من 48 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع دولة الأردن التي ضربتها موجة من السيول العنيفة.

وظهر هاشتاغ آخر بعنوان #البحر_الميت والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني يغامر بحياته في سيول البحر الميت لينقذ طفلا من الموت.

وفي المقابل غردت الملكة رانيا على حسابها الخاص في تويتر قائلة: "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين #البحر_الميت".

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