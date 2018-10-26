سيول الأردن تشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد مقتل 20 شخصا
حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل 18 شخصا على الأقل جراء سيول اجتاحت منطقة قريبة من البحر الميت في الأردن، ومعظم هؤلاء من الطلبة جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستلقونها .
#سيول_الاردن
وتصدر هاشتاغ #سيول_الاردن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي حاصدا أكثر من 48 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع دولة الأردن التي ضربتها موجة من السيول العنيفة.
وظهر هاشتاغ آخر بعنوان #البحر_الميت والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني يغامر بحياته في سيول البحر الميت لينقذ طفلا من الموت.
وفي المقابل غردت الملكة رانيا على حسابها الخاص في تويتر قائلة: "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين #البحر_الميت".