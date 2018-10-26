حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل 18 شخصا على الأقل جراء سيول اجتاحت منطقة قريبة من البحر الميت في الأردن، ومعظم هؤلاء من الطلبة جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستلقونها .

#سيول_الاردن

مصدر الصورة YOUTUBE منوعات من الحياة Image caption ارتفاع حصيلة وفيات السيول في منطقة البحر الميت إلى 20

وتصدر هاشتاغ #سيول_الاردن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي حاصدا أكثر من 48 ألف تغريدة أعرب من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع دولة الأردن التي ضربتها موجة من السيول العنيفة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD #سيول_الاردن

إنا لله وإنا إليه راجعون.. المعلمة "راية المجالي" وطلابها يموتون غرقاً في سيول البحرالميت ، "من المملكة العربية السعودية " قلوبنا معكم ودعواتنا لكم ..وأحسن الله عزاكم يالنشاما..

الله يلهمكم الصبر والسلوان يارب :

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قال الرسول ﷺ:(والغريق شهيد) pic.twitter.com/KIZP1b4ZLy — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

وظهر هاشتاغ آخر بعنوان #البحر_الميت والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khair_Aljabri هذا المشهد المؤلم هو لاستخراج جثث طلاب من منطقة #البحر_الميت كان عددهم نحو 43 طالب، كانوا في رحلة مدرسية وداهمتهم سيول الأمطار، الحديث حتى اللحظة عن 5 وفيات والباقين بين مصاب ومفقود.. اللهم عفوك ولطفك، إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Yha2BUnpIs — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني يغامر بحياته في سيول البحر الميت لينقذ طفلا من الموت.

وفي المقابل غردت الملكة رانيا على حسابها الخاص في تويتر قائلة: "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين #البحر_الميت".