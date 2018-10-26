صلاح جمال خاشقجي يصل إلى واشنطن ومواقع التواصل ترحب

انتشر خبر مغادرة صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الرياض ووصوله إلى الولايات المتحدة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر اسم صلاح على تويتر في أكثر من خمسة آلاف تغريدة باللغة العربية وثلاثة آلاف تغريدة باللغة الإنجليزية.

صلاح جمال خاشقجي

مصدر الصورة EPA Image caption صلاح جمال خاشقجي

وكان روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد صرح: "أبلغ بومبيو (وزير الخارجية الأمريكي) المسؤولين في السعودية أنه يريد عودة صلاح خاشقجي إلى الولايات المتحدة".

وكان صلاح جمال خاشقجي يخضع لحظر سفر من قبل المملكة العربية السعودية.

وقد أيد أغلب المغردين مغادرة صلاح للمملكة العربية السعودية، وأعاد المستخدمون نشر صوره عندما استدعي لمقابلة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان في قصر اليمامة.

وعبر كثيرون عن سعادتهم بهذا الخبر معتبرين أن صلاح "سينعم بحرية في الولايات المتحدة الأمريكية كان قد حرم منها في بلده الأم".

فقال أحدهم: "نعم غادر وسينعم بالحرية! ولكن بن سلمان سيستخدم أهل خاشقجي في السعودية إن تجرأ وتمرد!"

واستغرب آخرون حرص تركيا وأمريكا على التوسط عند السلطات السعودية بضرورة سفر صلاح جمال خاشقجي وأسرته إلى الولايات المتحدة.