"مقال خاشقجي الأخير" يشغل مستخدمي مواقع التواصل، وسعوديون يطالبون بإغلاق الجزيرة
يستمر التفاعل مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه وتركيز على "مقاله الأخير"، وسعوديون يطالبون بإغلاق الجزيرة "لمعاداتها السعودية" على حد وصفهم.
"المقال الأخير"
وظهر اسم الصحفي السعودي بالعربية في أكثر من مئتي ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالإنجليزية في قرابة نصف مليون تغريدة.
وتداول المغردون مقالا لخاشقجي نشرته صحيفة الواشنطن بوست، وهو المقال الأخير الذي كتبه قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول وحمل عنوان: "أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير".
تفتيش مقر القنصل السعودي
كما اهتم المغردون بدخول المحققين الأتراك إلى مقر القنصل السعودي بإسطنبول للقيام بعمليات تفتيش.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المحققين وهم يخرجون من مقر إقامة القنصل بعد أن انتهوا من تفتيشه.
كما تناقل رواد مواقع التواصل تصريحات من وزير العدل التركي تحدث فيها عن قضية خاشقجي، وطلب الوزير في تصريحاته عدم الالتفات إلى التسريبات.
#حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره
وعلى صعيد متصل انتشر في السعودية والإمارات بصورة واسعة هاشتاغ حمل عنوان #حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره .
وجاءت عبر الهاشتاغ تغريدات من السعوديين يطالبون بإغلاق قناة الجزيرة القطرية وذلك "لمعاداتها السعودية" على حد وصف المغردين.
وورد على الهاشتاغ نحو 100 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.