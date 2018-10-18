يستمر التفاعل مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه وتركيز على "مقاله الأخير"، وسعوديون يطالبون بإغلاق الجزيرة "لمعاداتها السعودية" على حد وصفهم.

"المقال الأخير"

مصدر الصورة Washington Post Image caption صورة من المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية والذي كتبه قبل اختفائه

وظهر اسم الصحفي السعودي بالعربية في أكثر من مئتي ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسمه بالإنجليزية في قرابة نصف مليون تغريدة.

وتداول المغردون مقالا لخاشقجي نشرته صحيفة الواشنطن بوست، وهو المقال الأخير الذي كتبه قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول وحمل عنوان: "أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير".

تفتيش مقر القنصل السعودي

كما اهتم المغردون بدخول المحققين الأتراك إلى مقر القنصل السعودي بإسطنبول للقيام بعمليات تفتيش.

مصدر الصورة Getty Images Image caption محققون أتراك بعد قيامهم بعمليات التفتيش في مقر إقامة القنصل السعودي

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المحققين وهم يخرجون من مقر إقامة القنصل بعد أن انتهوا من تفتيشه.

كما تناقل رواد مواقع التواصل تصريحات من وزير العدل التركي تحدث فيها عن قضية خاشقجي، وطلب الوزير في تصريحاته عدم الالتفات إلى التسريبات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salamah ملخص بيان وزير العدل التركي:

- (نحقق في اختفاء #جمال_خاشقجي) يعني أنه لم يتم العثور على الجثة.

- (لا تلتفتوا للتسريبات) يعني أن التسريبات لن تنشر للعلن.

- (التحقيقات جدية) يعني أنها قد تستغرق وقتا طويلا.

- (يمكننا استدعاء المشتبه فيهم بالقانون الدولي) تفتح بابا لتدخل السياسة. — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @monther72 #ترامب لكم إلى نهاية الأسبوع وتقدموا التسجيلات؟؟

بعدها بساعات

وزير الداخلية لم يصدر شيء

المدعي العام في #اسطنبول التحقيقات ناقصة

أخيراً وزير العدل لاتصدقوا كل ماجاء في الإعلام من تسريبات!!

تراجع ثم تراجع ثم تراجع فبهدلة!!

هل آن للعقول أن تعمل؟؟#جمال_خاشقجي — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

#حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره

وعلى صعيد متصل انتشر في السعودية والإمارات بصورة واسعة هاشتاغ حمل عنوان #حمله_اغلاق_قناه_الفتنه_الجزيره .

وجاءت عبر الهاشتاغ تغريدات من السعوديين يطالبون بإغلاق قناة الجزيرة القطرية وذلك "لمعاداتها السعودية" على حد وصف المغردين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aljrais قناة ساقطة مهنياً واخلاقياًانتهى مسلسل خديجة وجثة وجاء ١٥ رجل ثبت انهم سياح بعضهم قد توفاه الله ثم طائرات ثم شنط في منزل القنصل وفي كل مرة يخرج وزير تركي او امريكي وينسف كل اكاذيبهم ولا زال كذبهم مستمر لتنفيذ مخطط ادانة السعودية #حملة_إغلاق_قناة_الفتنة_الجزيرة — S.M (@aljrais) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

وورد على الهاشتاغ نحو 100 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.