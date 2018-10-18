#فضونا: نشطاء عراقيون يطالبون بتسريع تشكيل الحكومة
نشطاء عراقيون يتدالون هاشتاغ #فضونا يطالبون عبره رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتسريع تشكيل الحكومة.
#فضونا
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ حمل عنوان "فضونا" طالبوا عبره الأطراف السياسية بالإسراع في تشكيل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد كلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الثاني من الشهر الحالي من قبل رئيس الدولة الجديد برهم صالح.
ويتوجب على عبد المهدي، حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، التقدم بتشكيلته الوزارية بحلول الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وحملت تغريدات النشطاء نبرة من التهكم والسخرية.