فضونا: نشطاء عراقيون يطالبون بتسريع تشكيل الحكومة

نشطاء عراقيون يتدالون هاشتاغ #فضونا يطالبون عبره رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتسريع تشكيل الحكومة.

#فضونا

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ حمل عنوان "فضونا" طالبوا عبره الأطراف السياسية بالإسراع في تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد كلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في الثاني من الشهر الحالي من قبل رئيس الدولة الجديد برهم صالح.

ويتوجب على عبد المهدي، حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، التقدم بتشكيلته الوزارية بحلول الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحملت تغريدات النشطاء نبرة من التهكم والسخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DyarAgha #فضونا رحمه للكعبه وشكلو الحكومه راح ندخل 6 اشهر على موعد الانتخابات وانتو بعدكم

تركيا شكلت الحكومه بيوم المكسيك شكلت الحكومه بيوم الا انتو كال فلان وكال علان #فضونا — ديار اغا || Dyar agha (@DyarAgha) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨