تفاعل نشطاء جزائريون مع قرار رسمي يقضي بمنع ارتداء النقاب في الإدارات العمومية.

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وأصدرت الحكومة الجزائرية الخميس تعليمات تشدد على منع "كل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب الذي يمنع منعا باتا في أماكن العمل."

وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون بـ "احترام قواعد ومقتضيات الأمن التي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة".

سجال وانتقادات

وانقسم الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

المعارضون للخطوة اعتبروها انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alsnafi_4uae الجزائر تحظر رسمياً إرتداء النقاب في مكان العمل .

هل هو تعدّي على حرية النساء هناك ؟!



كرأي شخصي النقاب حرية شخصية يحقّ لمن يشاء إرتداءه وخلعه ووجوده لا يعني التديّن وعدمه لا يعني التبرّج . pic.twitter.com/6mVe9WE39z — خليفة (@alsnafi_4uae) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

ووصف آخرون القرار بـ "المضحك" قائلين إن النقاب غير منتشر في الإدارات الحكومية.

وتابعوا بأن قرار منع النقاب في هذا الظرف يهدف إلى " إلهاء الناس عن الوضع السياسي المعقد في البلاد."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Arabaffairstv قامت الجزائر اليوم بمنع النقاب في أماكن العمل!

وطبعا خلال أشهر قليلة سترون التقدم الهائل والتطور في البلاد!

وكله تحت ذريعة التحقق والتثبت وهم في الحقيقة يعبدون الغرب ويعتقدون أن فخذ المرأة العاري هو سبب تقدمهم!

سبب تخلف بلادكم هذا الحاكم منتهي الصلاحية وليس النقاب أو الملابس! — شؤون عربية & دولية (@Arabaffairstv) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @4algeria الحكومة الجزائرية تمنع النقاب من الادارات !!

طبعا يحبو تلبس الميني و الفيزو

في الجزائر البلد المسلم يمنع عمل الجزائرية المحجبة في نشرات التلفزيون العمومي و مصالح كالشرطة و الجمارك

العلمانيون و النسويات دعاة حقوق المراة سيصمتون كالعادة و هم من يدعون زورا الدفاع عن حقوق المراة — توفيق (@4algeria) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

في المقابل، أشاد آخرون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها صائبة وكان يجب أن تتخذ منذ فترة.

ودعوا إلى حظر النقاب في كامل الجزائر باعتباره دخيلا عن ثقافة البلاد.

ورغم أن قانون منع النقاب في أماكن العمل جديد في الجزائر، إلا أن البلاد شهدت أواخرا 2017 سجالا حادا حول قرار لوزارة التربية بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية.