#خاشقجي: سعوديون "يترحمون عليه" بعد الاعتراف بوفاته في القنصلية

  • 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

أثارت التصريحات السعودية بأن خاشقجي توفى إثر شجار بداخل القنصلية السعودية بأسطنبول ردود فعل واسعة داخل العالم العربي وخارجه.

السعوديون يترحمون عليه

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Image caption صورة من وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية في جاكارتا

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن النائب العام قوله إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وإثر الاعتراف السعودي انتشر بداخل المملكة هاشتاغ حمل عنوان #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله ترحم عبره مغردون سعوديون على وفاة خاشقجي.

وورد على هاشتاغ #جمال_خاشقجي_في_ذمة_الله أكثر من 130 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تأكيدات سعودية بأنهم لا يعلمون ما حدث لخاشقجي.

وانتشر ايضا بالسعودية هاشتاغ #أوامر_ملكية في إشارة لأوامر صدرت عن الملك سلمان تقضي بعزل نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي.

وإثر صدور أوامر العزل غرد قحطاني عبر حسابه الرسمي "شاكرا المسؤولين السعوديين".

رفض للرواية السعودية

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Image caption منذ اختفاء خاشئقجي واصابع الاتهام تتجه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد تسريبات تركية عن هويات "فريق التصفية" ربطت بين عدد من أعضاء الفريق والدائرة المقربة لمحمد بن سلمان

وشكك مغردون في الرواية السعودية قائلين أنها محاولة للتغطية على دور السلطات في مقتل خاشقجي.

كما غرد مستخدمون أن تركيا أمام "اختبار أخلاقي" بعد صدور الرواية السعودية.

ورأى مغردون أن على الرغم من الاعتراف السعودي فإن محمد بن سلمان مازل مهددا.

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