خاشقجي: سعوديون "يترحمون عليه" بعد الاعتراف بوفاته في القنصلية

أثارت التصريحات السعودية بأن خاشقجي توفى إثر شجار بداخل القنصلية السعودية بأسطنبول ردود فعل واسعة داخل العالم العربي وخارجه.

السعوديون يترحمون عليه

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية في جاكارتا

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن النائب العام قوله إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وإثر الاعتراف السعودي انتشر بداخل المملكة هاشتاغ حمل عنوان #جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله ترحم عبره مغردون سعوديون على وفاة خاشقجي.

وورد على هاشتاغ #جمال_خاشقجي_في_ذمة_الله أكثر من 130 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تأكيدات سعودية بأنهم لا يعلمون ما حدث لخاشقجي.

وانتشر ايضا بالسعودية هاشتاغ #أوامر_ملكية في إشارة لأوامر صدرت عن الملك سلمان تقضي بعزل نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي.

وإثر صدور أوامر العزل غرد قحطاني عبر حسابه الرسمي "شاكرا المسؤولين السعوديين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية…

سأظل خادماً وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

رفض للرواية السعودية

مصدر الصورة Getty Images Image caption منذ اختفاء خاشئقجي واصابع الاتهام تتجه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد تسريبات تركية عن هويات "فريق التصفية" ربطت بين عدد من أعضاء الفريق والدائرة المقربة لمحمد بن سلمان

وشكك مغردون في الرواية السعودية قائلين أنها محاولة للتغطية على دور السلطات في مقتل خاشقجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tajalsserosman لو كانت رواية #اغتيال_خاشقجي صحيحة لقلنا صحوة ضمير متأخرة ولكنها تغطية مكشوفة وستضطرون لتحديث الرواية تحت ضغط التحقيق الدولي كما اضطررتم للإعتراف بالجريمة تحت ضغط تحقيقات الأتراك والإعلام اليقظ

لا تبدو هناك استفادة من الدروس #أين_جثة_خاشقجي ؟ — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BasheerNafi الرواية السعودية تقول أن المرحوم الأستاذ جمال خاشقجي توفي إثر شجار محدود، فلماذا إذن اعتقال 18 شخصاً، طرد خمسة من كبار ضباط الاستخبارات، وعزل وزير الدعاية: احترموا عقول الناس! — Basheer Nafiبشيرنافع (@BasheerNafi) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

كما غرد مستخدمون أن تركيا أمام "اختبار أخلاقي" بعد صدور الرواية السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 صدرت الرواية السعودية والعالم الواقع خارج منطقتنا العربية المنكوبة، مشغول مع بداية عطلة نهاية الأسبوع.

السؤال: هل ينام ضمير عالم ويغيب عقله في الويك إند؟

العالم كله، وتركيا بالأخص، أمام أصعب اختبار أخلاقي الليلة. — wael kandil (@waiel65) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

ورأى مغردون أن على الرغم من الاعتراف السعودي فإن محمد بن سلمان مازل مهددا.