خاشقجي: رواية جديدة تقول أنه "قُتل عندما قاوم"

نتابع في هذا التقرير اخر التطورات في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي يستمر التفاعل مع قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل العالم العربي وخارجه.

"قتل عندما قاوم"

مصدر الصورة Getty Images Image caption محققون أتراك بعد تفتيشهم القنصلية السعودية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول

ظهر اسم خاشقجي بالانجليزية في قرابة نصف مليون تغريدة على مدار الأربع والعشرين، بينما ظهر اسمه بالعربية في اكثر من 300 الف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

مصدر الصورة Spredfast Image caption تحليل لمعدل انتشار كلمتي خاشقجي بالعربية والانجليزية على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية

وتفاعل المستخدمون مع رواية جديدة من الجانب السعودي لما حدث لخاشقجي داخل القنصلية السعودية بأسطنبول.

ونقلت وكالة رويترز الرواية الجديدة التي قدمها مسؤول سعودي رفض الكشف عن هويته تتضمن " تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعوديا، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم. ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر وكأنه غادر القنصلية".

ونقلت الوكالة عن المسؤول السعودي قوله إنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها "لمتعاون محلي" للتخلص منها.

ووفقا لما تداوله مستخدمون عن الرواية السعودية الجديدة فإن هدف الفريق السعودي كان فقط جلب خاشقجي إلى السعودية.

وأشار مستخدمون إلى أن الرواية الجديدة "تبرأ" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أي تورط له في مقتل خاشقجي.