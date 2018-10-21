هدف الفوز من #صلاح، وإصابة شديدة لـ #ميسي

ننتاول في هذا التقرير التفاعل مع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز أمس السبت بالإضافة إلى مباراة برشلونة واشبيلية التي شهدت إصابة شديدة للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

هدف الفوز من محمد صلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح بعد هدفه في الدقيقة الـ24

وتابع مستخدمو مواقع التواصل العرب أداء النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الذي استضافه هادرسفيلد. وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف وحيد احرزه صلاح في الشوط الأول.

وبذلك يكون إجمالي الأهداف التي سجلها صلاح في بطولات الكرة الانجليزية 50 هدفا.

ويأتي هدف صلاح بعد انقطاعه عن التهديف لصالح ليفربول خلال المباريات الأربع الماضية.

كما تابع ايضا المغردون مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي والتي انتهت بفوز كبير لسيتي الذي احرز خمسة أهداف نظيفة سجل إحداها الجزائري رياض محرز.

إصابة ميسي

مصدر الصورة EPA Image caption ميسي بعد إصابته

وبالانتقال إلى الدوري الاسباني ومباراة برشلونة التي شهدت إصابة شديدة في ذراع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من إصابة ميسي، الذي احرز هدفا في المباراة، فاز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتمنى المغردون لميسي الشفاء العاجل من اصابته التي يقول البعض إنها قد تغيبه عن اللعب لبضعة أسابيع.