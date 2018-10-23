"اغسل عارك يا بشار": غضب بعد انتشار فيديو لشاب يمطر "شقيقته" بالرصاص

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع مشاهد تظهر مسلحا وهو يمطر فتاة بوابل من الرصاص.

مصدر الصورة Twitter

يظهر الفيديو المتداول مسلحا وهو يصوب فوهة بندقيته نحو فتاة لم تجد سوى الجدران لكي تحتمي بها .

"اغسل عارك يا بشار" .. هكذا تعالت في الخلفية أصوات تطالب المسلح بقتل الفتاة فانصاع المسلح لنداء رفاقه غير مكترث بإستجداء الفتاة.

و تعددت روايات مرتادي موقع تويتر حول دوافع الجريمة، إلا أن كثيرين أشاروا إلى أنها حدثت في مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة قوات "درع الفرات"، التابعة للجيش الحر.

وتقول إحدى الروايات إن المسلح، ويدعى "بشار بسيس"، قتل شقيقته "رشا" التي "كانت على علاقة بضابط تركي"، على حد قول الرواية.

من ناحية أخرى، أشار نشطاء إلى أن الفتاة "اغتصبها" جنود أتراك وتركت لتدفع وحدها ثمن الجهل والتخلف.

بينما شكك مغردون آخرون في صحة الفيديو برمته وعدوه محاولة لتشوية أهالي المنطقة والفصائل المتمركزة فيها.

ولم يتسن لبي بي سي بعد التأكد من صحة تلك الروايات.

تنديد وشجب

مصدر الصورة Social media

وعلى اثرها، أطلق مغردون هاشتاغ #رشا_بسيس نددوا من خلاله بالجريمة النكراء التي "اغتالت فتاة بريئة".

ويقول مغردون إن الجريمة "لخصت حالة الفوضى التي تعيشها سوريا والأهوال التي تعانيها النساء في الحرب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ballqeess I literally cried so hard at work💔💔💔💔💔💔💔💔this is one of the worst videos anyone could watch, okay it’s fucked up that he killed her to غسل العار but why the fuck film it I can’t understand. Rest In Peace #رشا_بسيس https://t.co/NpIoBqLDtQ — Balqees (@Ballqeess) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdllahAlneaimi قتل شقيقته أمام رفاقه ليغسل عاره.. أفرغ في جسدها النحيل عدة خزائن من الرصاص.. هذه تُسمى في أعرافهم جريمة شرف.. ويُقال أن القاتل ينفذ بفعلته دون عقاب.. هنا مشكلة إنسانية وأخلاقية كبيرة.. والحل يبدأ بإلغاء مفهوم جريمة الشرف نهائياً.. وتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها !#رشا_بسيس pic.twitter.com/2d6IyCJJs9 — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlbaraB #رشا_بسيس

"الغرب يريدون ان يحاربوننا وداعش صناعة امريكية"

والله يبون يغسلون تخلفنا بس نأبى إلا ان نتمسك بهمجيتنا ونحارب من اجلها — البراء (@AlbaraB) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

وتابعوا بأن ما حدث لرشا هو نتاج لانعدام الإنسانية في العالم العربي وتكريس النظرة الدونية للمرأة على أنها أقل من الرجل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @olo089 #رشا_بسيس

مابين إغتيال رشا ورجم ثرية آلاف الفتيات اللاتي قتلن تحت مسمى الشرف وغسل العار، اللعنة على الشرف والقبيلة إن كانت سمعتها متعلقة بروح إنسان بريء ، وتتسائلون كيف ظهرت داعش وتلقوون باللوم على المؤامرة

الصهيو أمريكية، داعش إن لم تجد ارض خصبة لم تكن لتقوم. pic.twitter.com/G2wREPz0jA — نُئَّطْ (@olo089) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨