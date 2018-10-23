تواصل قضية قضية جمال خاشقجي تصدر منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا مع خطاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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خطاب أردوغان .. تساؤلات وقراءات على تويتر

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول خطاب له عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، السعودية بمحاكمة "قتلته داخل تركيا وبالكشف عن المتورطين في الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه".

و قال أردوغان إن هذه "الجريمة لم تكن عفوية وقد خطط لها بشكل كبير".

أعادت كل هذه التصريحات حالة الجدل على منصات التواصل مما جعل هاشتاغ #اردوغان ثاني هاشتاغ على قائمة الترند العالمي.

ورأى مغردون أن تصريحات أردوغان كشفت عدم اقتناعه بالرواية السعودية التي حملت قيادات أمنية سعودية مسؤولية ما حدث، بحسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkhalaf لكن في ذات الوقت يشير #خطاب_أردوغان لمسؤولية أعلى من نائب رئيس الاستخبارات ومستشار بالديوان الملكي؛ الإشارة واضحة لولي العهد السعودي. لكنه لم يعلنها لإبقاء قناة التسويات مفتوحة.

بالنهاية لن يخوض أردوغان معركة 'كشف الحقيقة' لوحده فهو قد ورط النخبة [الكونغرس، والصحافة] الأمريكية. — Khalaf Ali Alkhalaf (@alkhalaf) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ie_ksk وجهة نظر شخصية:

.#أردوغان صدره يشتعل لعدم استطاعته على كشف ما فيه!

فكلامه سلبي لكن وقع في حيرة شديدة، فمما لا شك فيه أنه يريد أن يكون طرفاً في ابتزاز #السعودية .

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فحمداً لله انه عاجز ومكتوف الأيدي.

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اتوقع ان العلاقات السعودية-التركية في طريقها للجمود كما كانت. — م. خالد الخثلان (@ie_ksk) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

مغردون : خطاب لم يأت بجديد

في المقابل، قلل مغردون من أهمية خطاب الرئيس التركي، قائلين إنه لم يأت بجديد ووصفوه بالخطاب "السردي والهرطقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @I7llmI #خطاب_اردوغان جاء لحفظ ماء وجه الامن التركي الذي تعرى في هذه الحادثة خطاب ارتباكي غير موزون وهرطقة برلمانية تركية وتحدث عن وسائل الاعلام وافتقر لأي معلومة جديدة. — عمر الحميد (@I7llmI) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

وتابعوا بأن تصريحات أردوغان أنصفت المسوؤلين السعوديين أمام "الروايات الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام".

وتوقع آخرون أن تصريحات أردوغان ستفتح الباب أمام تحقيق دولي في قضية خاشقجي، في حين استبعد آخرون ذلك قائلين إن السعودية لن تسمح بتطور الأمور.

من ناحية أخرى، يعقتد مغردون أن أردوغان تجنب جر تركيا لوحدها إلى معركة "كشف الحقيقة" في إشارة إلى أن أمريكا ستقدم مصالحها مع المملكة على قرارها بالمضي قدما في التحقيق في مقتل خاشقجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jerrymahers توقع اعداء السعودية ان يعرض اردوغان صور وفيديوهات وتسجيلات وتسريبات بخصوص قضية خاشقجي فكان كلامه صدمة جديدة لهم تثبت بشكل لا يقبل الشك أن #السعودية_العظمى لا تقبل الابتزاز ولن ينجح احد بإبتزازها تحت اي ظرف.

عدل سلمان بن عبدالعزيز قال كلمته فإصمتوا جميعاً واستمتعوا. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ghathami #خطاب_اردوغان

1- أكد أردوغان على كون القضية حقوقية جنائية ، وأنه هو والملك سلمان على تناغم تام مع التحقيقات

2- أكد عنصري الثقة والاحترام بينه وخادم الحرمين الشريفين

3- حسم الاشتباكات السياسية / الإعلامية ، التي أضعفت الجانب الحقوقي الإنساني ، وجعلتها سردية إعلامية منفلتة — عبدالله الغذامي (@ghathami) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

تساؤلات متواصلة: "أين جثة خاشقجي؟"

"#أين_جثة_خاشقجي" كان السؤال الأبرز على تويتر عقب خطاب أردوغان، إذ لم يجب الرئيس التركي عنه بل وجه سؤالا آخر إلى الرياض حول المتعاون المحلي الذي ذكرته السعودية في روايتها الرسمية.

وطالب مغردون بالإسراع في الكشف عن مكان جثمانه، وتنفيذ وصيته ودفنه في المدينة وإعادة الاعتبار له.

و فتح نشطاء عرب وأتراك عريضة إلكترونية على موقع Change.org لجمع توقيعات، تطالب البلدية بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية باسم الصحفي السعودي لتذكير العالم بـ "فاظعة" ما حدث له.

وتداول المغردون فيديو نشرته صحف تركية وقالت إنه لموظفين بالقنصلية السعودية في أسطنبول وهم "يحرقون وثائق" بعد يوم من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما تناقلوا مقاطع مصورة نشرتها شبكة CNN الأمريكية لـ"بديل خاشقجي" وهو يرتدي ملابس خاشقجي، ويخرج بها من القنصلية، ليتجول في أحياء إسطنبول.

وفي الوقت الذي شكك فيه البعض في صحة تلك المشاهد، صدقها آخرون واعتبروها دليلا على زيف الرواية السعودية، بحسب تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_8009454595952 #أين_جثة_جمال_خاشقجي هذا قتل وغدر مرة ثانية الرجل بحاجة الى اكرام ودفن وأعاد اردوغان قتله مرة ثالثة عندما قزم الشرح الموعود لتفاصيل الجريمة ووضع النقاط على الحروف قتلوه واقعا ومعنا للاسف — محمد العابد التركاوي (@_8009454595952) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

دافوس الصحراء :هل يصمد في وجه التحقيقات في مقتل خاشقجي؟

من جهة أخرى، أولى مغردون اهتماما واسعا بمنتدى دافوس للصحراء الذي انطلق اليوم الثلاثاء وسط إعلان دول غربية وشركات عالمية مقاطعته احتجاجا على مقتل خاشقجي.

وقد حاز هاشتاغ #دافوس_الصحراء مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا على تويتر، مسجلا أكثر 200 ألف تغريدة.

وأطلق سعوديون هاشتاغ #السعوديه_تقود_اقتصاد_العالم ، في خطوة لدعم المنتدى ضد ما وصفوه بالمؤمرات الخارجية التي تحاك لبلدهم.

من جانب آخر، ذكرت بعض التقارير أن موقع منتدى "دافوس في الصحراء" تعرض لاختراق الاثنين.

ونشر المخترقون صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يحمل سيفا وأمامه صورة مركبة للصحفي جمال خاشقجي.

وقد تمكن القائمون على الموقع من إزالة الصورة إلا أن مغردين التقطوا نسخا منها وتداولوها بكثافة.