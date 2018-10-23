الملك سلمان وولي عهده يعزيان أسرة خاشقجي ... صورة بألف معنى

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استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، نجل وشقيق الصحافي جمال خاشقجي، وقدما لهما تعازيهما.

وما إن نشرت وكالة الأنباء السعودية صور اللقاء، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على المشهد لتتباين الآراء بين الترحيب والاستغراب.

ورأى مغردون أن الصورة أغنت عن أي تعبير.

فغرد فصيل بونان قائلا: "نظرات ابن خاشقجي رحمة الله عليه تلخص الرواية السعودية #جمال_خاشقجي #قتل_جمال_خاشقجي."

في حين كتب مغرد آخر: "نظرة إبن #جمال_خاشقجي تفضح الحقيقة التي طمرتها السياسة والمصالح".

وقالت رغد الحسيني: "محمد بن سلمان ولى عهد ‫#السعودية‬ يستقبل صلاح ابن الصحفي ‫#جمال_خاشقجي‬ لمواساته في فقدان والده. صورة داخلها ألف قصة."

ويرى مغردون آخرون أن لقاء الملك بأفراد من عائلة خاشقجي يؤكد على حرصه على كشف حقيقة مقتله.

وعلق مغرد: "خادم الحرمين خلال استقباله، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. #جمال_خاشقجي #السعوديون_صف_واحد_خلف_قيادتهم".

في المقابل، قال مغردون آخرون إن ابن جمال اقتيد بالقوة لتلقي العزاء وهو ما نفته بعض التغريدات.

وفي هذا السياق، علقت منى زغزغ:"صلاح ابن #شهيد_الكلمة_جمال_خاشقجي كان على الأرجح مسجونا والدليل فضلا عن تقاسيم وجهه ونظرته التي تحمل الكثير من معاني الألم والقهر والتحدي، حالة ثيابه والحرس الواضع يده على مسدسه."

أما المغرد خالد المحامدي فكتب: "بعد أن خذلهم خطاب #اردوغان ولم يحصل لهم ما كانوا ينتظرون حولوا بوصلة الأنظار إلى ثياب ابن جمال خاشجقي !!!"