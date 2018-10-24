#أفريقيا_يا_أهلي، ويوفنتوس يتغلب على #يونايتد
مشجعو الأهلي يطلقون هاشتاغ #أفريقيا_يا_أهلي لدعم ناديهم بعد صعوده إلى الدور النهائي في دوري أبطال افريقيا، والمغردون العرب يتابعون مجريات دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أفريقيا
انتشر هاشتاغ حمل عنوان أفريقيا يا أهلي، أطلقه مشجعو النادي الأهلي المصري دعما له في مشواره بالدوري الأفريقي بعد تغلبه على نظيره الجزائري وفاق سطيف ليصعد إلى الدوري النهائي ويواجه الترجي التونسي.
وفي حال فاز الأهلي المصري بالنهائي ستكون المرة التاسعة التي يفوز فيها بالبطولة الأفريقية ما يعد رقما قياسيا.
وكان الأهلي قد خسر مباراة الإياب أمام وفاق الجزائري، ولكنه يفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويواجه الأهلي الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار مغردون إلى صعوبة المباراة التي تواجه الأهلي كون الترجي خصما صعبا على حد وصفهم.
دوري أبطال أوروبا
وننتقل إلى التفاعل العربي مع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت مساء الثلاثاء.
وكان أبرز مباريات الثلاثاء مباراة مانشستر يونايتد أمام يوفينتوس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وتداول المستخدمون هاشتاغ #مانشستر_يونايتد_يوفنتوس .
كما ناقش المغردون مباراة مانشستر سيتي أمام الأوكراني شاكتار دونستك على أرض الأخير وانتهت بفوز سيتي بثلاثة أهداف نظيفة. واستخدم المغردون هاشتاغ #شاختار_السيتي .
ويترقب المغردون العرب أيضا مباراة مساء الأربعاء لليفربول الإنجليزي الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.