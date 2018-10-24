أفريقيا_يا_أهلي، ويوفنتوس يتغلب على #يونايتد

مشجعو الأهلي يطلقون هاشتاغ #أفريقيا_يا_أهلي لدعم ناديهم بعد صعوده إلى الدور النهائي في دوري أبطال افريقيا، والمغردون العرب يتابعون مجريات دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أفريقيا

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انتشر هاشتاغ حمل عنوان أفريقيا يا أهلي، أطلقه مشجعو النادي الأهلي المصري دعما له في مشواره بالدوري الأفريقي بعد تغلبه على نظيره الجزائري وفاق سطيف ليصعد إلى الدوري النهائي ويواجه الترجي التونسي.

وفي حال فاز الأهلي المصري بالنهائي ستكون المرة التاسعة التي يفوز فيها بالبطولة الأفريقية ما يعد رقما قياسيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahmoudelfayez لا بديل عن ١٨٠ دقيقه جديده من القتال و التركيز لأنتزاع الكأس الافريقيه.!! دعوا التفاؤل بملعب رادس للتاريخ.. فالنهائيات لا تكسب بالتاريخ.. فالنهائي جديد.. والحلم جديد..يصطدم بطموح تونسي كبير لإعادة كتابة التاريخ الافريقي وكسر الهيمنه الاهلويه. فيا أهلاويه كونوا علي الموعد 🚩 💪🏼♥️ — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

وكان الأهلي قد خسر مباراة الإياب أمام وفاق الجزائري، ولكنه يفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار مغردون إلى صعوبة المباراة التي تواجه الأهلي كون الترجي خصما صعبا على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gegy73 والله العظيم رادس مش ملعبنا

اقسم بالله الترجي مش سهل

ياريت ادمنز صفحات الاهلي الكبيره

بلاش استهتار و شغل كوميكس من دلوقتى

لما نكسب البطوله اعملوا الي انتو عايزينه — GEHAN ANWAR (@gegy73) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو يوفنتوس يحتلفون بالفوز

وننتقل إلى التفاعل العربي مع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت مساء الثلاثاء.

وكان أبرز مباريات الثلاثاء مباراة مانشستر يونايتد أمام يوفينتوس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وتداول المستخدمون هاشتاغ #مانشستر_يونايتد_يوفنتوس .

كما ناقش المغردون مباراة مانشستر سيتي أمام الأوكراني شاكتار دونستك على أرض الأخير وانتهت بفوز سيتي بثلاثة أهداف نظيفة. واستخدم المغردون هاشتاغ #شاختار_السيتي .

ويترقب المغردون العرب أيضا مباراة مساء الأربعاء لليفربول الإنجليزي الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.