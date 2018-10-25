"بكامل حريتي": ممازحة بين الحريري وبن سلمان تقسم آراء المغردين

تفاعل مع مقطع فيديو من مؤتمر الاستثمار السعودي لممازحة بين الحريري ومحمد بن سلمان يثير اهتمام المغردين.

"بكامل حريتي"

مصدر الصورة Getty Images

وتداول المغردون بكثافة مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو جالس بجانب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وفي المقطع يمازح بن سلمان الجمهور قائلا: "سعادة الرئيس الحريري سيكون في السعودية ليومين، لا تنشروا شائعات أنه اختطف".

وبدأ الجمهور في التصفيق والضحك قبل أن يرد الحريري مازحا بدوره: "بكامل حريتي".

وفي وقت سابق من هذا العام كان الحريري قد قدم استقالته أثناء زيارته السعودية بشكل مفاجئ، قبل أن يعدل عنها لاحقا عندما رجع إلى لبنان.

وحينها انتشرت روايات بأن الحريري احتجز في السعودية وأجبر على تقديم استقالته.

وتباينت آراء المغردين تجاه الممازحة بين بن سلمان والحريري.