رقم قياسي جديد لـ #محمد_صلاح بعد مباراة #ليفربول_ريدستار
المغردون العرب يتابعون مجريات دوري أبطال أوروبا، وانتشار لهاشتاغات مباريات مساء الأربعاء.
فوزان لليفربول وبرشلونة
وتابع المغردون العرب مباراة ليفربول الإنجليزي أمام ريد ستار الصربي، والتي انتهت بفوز كبير لليفربول بأربعة أهداف نظيفة.
وأشاد المستخدمون العرب بالإضافة إلى مشجعي ليفربول حول العالم بأداء الفريق وخاصة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين في مرمى ريد ستار.
وبذلك يكون صلاح قد أحرز لليفربول خمسين هدفا خلال 65 مباراة لعبها في صفوف النادي الإنجليزي.
وبدأ أهداف ليفربول البرازيلي روبرت فيرمينو، تلاه صلاح بهدفين، ثم اختتمها مهاجم خط الوسط السنغالي ساديو ماني.
وتابع المغردون أيضا المباراة التي جمعت برشلونة وإنتر ميلان وانتهت بفوز النادي الإسباني بهدفين نظيفين.
وغاب نجم برشلونة ليونيل ميسي عن المباراة نظرا لإصابته في الكتف أثناء مواجهة برشلونة سيفيل في الدوري الإسباني.
وأشاد مشجعو برشلونة بأداء لاعب خط الوسط آرثر ميلو.
وظهر اسم ليفربول في اكثر من 13 الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ورد اسم برشو